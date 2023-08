W KO ją skreślili. Jana Shostak dostała propozycję od Lewicy. Biedroń: Przyjmiemy ją z dumą

Zobacz wideo Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce? [SONDA]

O sprawie informowały m.in. TOK FM i podlaska "Gazeta Wyborcza". Propozycję Janie Shostak co do startu złożył Robert Biedroń. Europoseł i współprzewodniczący ugrupowania powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "opozycja demokratyczna ma obowiązek stać po stronie kobiet i dzisiaj kwestia aborcji jest kwestią po stronie opozycji, jeśli chodzi o jej rozwiązanie".

Jana Shostak dostała propozycję startu z list Lewicy

- Jeżeli Jana Shostak nie znalazła swojego miejsca w Koalicji Obywatelskiej, to zapraszamy do Lewicy, bo Lewica zawsze była, jest i będzie po stronie kobiet - nie tylko w deklaracjach, ale także w praktyce, bo piękne słowa nie wystarczą, potrzebne są też czyny, dlatego z dumą przyjmiemy Janę Shostak na nasze listy - stwierdził Biedroń.

Jana Shostak, polsko-białoruska aktywistka, miała z rekomendacji Zielonych znaleźć się na 13 miejscu listy KO do Sejmu w okręgu nr 24. Po wywiadzie, którego udzieliła dziennikarzom portalu, jej kandydatura przestała być aktualna. Shostak stwierdziła, że w sprawie aborcji jest "za pozwoleniem dokonania wyboru każdej kobiecie". Na pytanie o to, czy opowiada się za możliwością przerwania ciąży przez cały okres jej trwania, odparła, że tak i określiła się jako "współczesna sufrażystka". Jej wypowiedź skrytykowała w Radiu Plus Małgorzata Kidawa-Błońska. - PO i Koalicja Obywatelska takiego rozwiązania nie popierają. (...) Z tego, co wiem, ta osoba już nie jest na liście KO - powiedziała marszałkini Sejmu.

Aborcyjny Dream Team komentuje: Powiedziała samą prawdę

Usunięcie Shostak z list KO skomentowały działaczki Aborcyjnego Dream Teamu. "Praktyczki aborcyjne takie jak my wiedzą, że aborcja powinna być dostępna tak szybko, jak to możliwe i tak późno, jak to potrzebne. Aborcja Bez Granic wysyła zarówno do Belgii i Francji osoby w 27 oraz w 37 tygodniu ciąży na zabiegi aborcji. Aborcja wykonywana jest albo metodą chirurgiczną, albo metodą farmakologiczną. Metoda chirurgiczna nazywana jest rozszerzeniem szyjki macicy i ekstrakcją (ang. dilation and extraction). Czasem potrzebujemy aborcji później czasem wcześniej - taka jest rzeczywistość. Jana nie powiedziała nic nieprawdziwego, wręcz przeciwnie - powiedziała samą prawdę" - czytamy. "Wiele osób podejmujących decyzje o aborcji w zaawansowanej ciąży przerywa ją, choć to była chciana planowana ciąża, ale w ciągu 9 miesięcy mogło wydarzyć się coś, co sprawiło, że decydują się przerwać ciążę. I mają prawo podejmować te decyzje. Nie chcemy dostępu do aborcji tylko wtedy, gdy płód, który nosimy, jest niezdolny do przeżycia albo nasze życie wisi na włosku. Jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które innym mogą wydawać się trudne lub moralnie wątpliwe" - podkreśliła organizacja.