Sędziowie TK z szansą na duże podwyżki. Budka: 10 tys. zł więcej za nicnierobienie

"Fakt" podał w tym tygodniu, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawnioskowało do Ministerstwa Finansów o podwyżki dla sędziów, w tym dla tych zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z zapisami ustawy o ustroju sądów powszechnych, podstawą do obliczania pensji sędziego jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale poprzedniego roku określane przez Główny Urząd Statystyczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk o planie na pierwsze 100 dni, odmalowaniu komina i pojednaniu. Spotkanie we Włocławku

"Rząd od tej reguły jednak w ostatnich latach odchodził, co tłumaczył oszczędnościami i kryzysem. (...) W trakcie prac nad projektem budżetu na przyszły rok resort sprawiedliwości proponuje powrót do starej reguły. To oznacza, że podstawą wyliczenia pensji będzie kwota 7 tys. 005 zł 76 gr brutto" - czytamy na Fakt24.pl. Dziennik zwraca uwagę, że sędziowie TK zarabiają pięciokrotność podstawy. Obecnie to nieco ponad 27,2 tys. zł miesięcznie. Po podwyżkach byłoby to 35 tys. zł (bez dodatku za staż). Pensja prezes TK Julii Przyłębskiej wzrosłaby natomiast z ok. 33,7 tys. zł do ok. 43,4 tys. zł. Decyzja dotycząca wynagrodzeń nie została jeszcze zatwierdzona przez rząd i parlament.

Podwyżki dla sędziów. "10 tys. zł więcej za nicnierobienie"

- Wyobraźcie sobie państwo, że jeżeli ta propozycja zostałaby przyjęta, to Julia Przyłębska, kierująca trybunałem wbrew zdaniu znacznej części sędziów, dostałaby podwyżkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł - komentował w czwartek szef klubu KO Borys Budka. Jak dodał, to "10 tys. zł więcej za nicnierobienie".

- Przypomnijmy, że trybunał Julii Przyłębskiej zbiera się sporadycznie, nie potrafi zebrać większości do kluczowych orzeczeń. Jedyne, z czego w tej chwili słyną, to z blokowania wydania orzeczenia dotyczącego środków z Funduszu Odbudowy - mówił polityk. - Ta władza dla swoich zawsze znajdzie pieniądze. Nie dość, że zaproponowali w TK osoby, które są bierne, mierne, ale wierne, (...) to jeszcze za nicnierobienie te osoby mają otrzymywać, jak na polskie warunki, niesamowicie wysokie wynagrodzenia - przekonywał Borys Budka.

"43 tys. miesięcznie dla Przyłębskiej? Zarobki członków pseudo TK rosną wprost proporcjonalnie do ich nieróbstwa. W latach 2008–15 średnia liczba wyroków wynosiła 71 rocznie. W 2022 Pawłowicz , Piotrowicz, Święczkowski i spółka "wypracowali" ich aż 14. Złodziejstwo najwyższych lotów" - pisała na platformie X (dawniej Twitter) posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- To jest obraźliwa wiadomość dla pracowników budżetówki, dla pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej, czy też nauczycieli - oburzała się z kolei w środę posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Cały czas słyszymy, że pracownicy muszą zaciskać pasa. Z powodu pandemii, wojny w Ukrainie nie ma pieniędzy na podwyżki dla sfery budżetowej, ale są środki na horrendalne podwyżki dla sędziów TK - dodała. Parlamentarzystka zaznaczyła, że "w tym roku odbyło się zaledwie 13 posiedzeń Trybunału".