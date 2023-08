Premier był pytany o incydent z policyjnym Black Hawkiem. Już w trzecim zdaniu padł "Tusk"

W niedzielę 20 sierpnia policyjny Black Hawk podczas pikniku wojskowego w Sarnowej Górze doprowadził do zerwania linii energetycznej. Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas pikniku zorganizowanego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa. Wiadomo, że naprawy wymaga co najmniej jeden płat wirnika. Śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym prowadzi obecnie Prokuratura Okręgowa w Płocku.

REKLAMA

Na pokładzie śmigłowca była trzyosobowa załoga. Jej członkiem był między innymi pilot, który 14 lat temu spowodował śmiertelny wypadek wojskowego śmigłowca niedaleko Bydgoszczy. Wówczas wbrew procedurom bezpieczeństwa za bardzo obniżył lot maszyny.

Na imprezie był między innymi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, który przyznał, że "pomógł ściągnąć śmigłowiec" na piknik, bo został o to poproszony. Sarnowa Góra leży w granicach okręgu nr 16, z którego Wąsik był wybierany do Sejmu w latach 2015 i 2019.

Od Black Hawków do Tuska

O sprawę śmigłowca pytany był premier Mateusz Morawiecki. - Trzeba zbadać czy wszystkie procedury zostały zachowane, czy przestrzegano reguł związanych z użyciem tego śmigłowca na wszelkich szczeblach operacyjnych. To wszystko musi zostać zbadane od strony administracyjnej, ale oczywiście jeżeli trzeba również poprzez odpowiednie służby - powiedział.

Odpierał natomiast zarzut o wykorzystywanie Black Hawka do potrzeb kampanii Wąsika. - Taki zarzut można kierować w stosunku do bardzo wielu zdarzeń, bardzo wielu atrybutów, które się znajdują w różnych miejscach. Jak jedziemy np. do OSP, która biedowała w czasach Tuska, a dzisiaj jest znakomicie wyposażona, to można powiedzieć: "o, ten sprzęt, który tam jest, te nowe wozy straży pożarnej, to są eksponaty wykorzystywane w wyborach" - mówił na konferencji prasowej.

- Nie było tego sprzętu wcześniej, nie było zakupionych nowoczesnych śmigłowców, sprzętu straży pożarnej, nowoczesnego sprzętu wojskowego i dzisiaj pokazujemy, że to jest możliwe w oparciu o ten budżet. I tym samym pokazujemy, jaka jest wielka różnica pomiędzy nami a naszymi poprzednikami - dodał premier.

NIK: Zakup Black Hawków był nielegalny i nierzetelny

Co ciekawe, zakup śmigłowców sprawdzała Naczelna Izba Kontroli i uznała, że był on nielegalny. 350 mln zł na Black Hawki pochodziło bowiem z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeznaczono je w ramach zadania "Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności". NIK stwierdziła jednak, że ustawa o policji nie zawiera zadań ochrony bioróżnorodności.

„Biorąc pod uwagę powyższe, postępowanie prowadzące do przyznania dofinansowania Komendzie Głównej Policji na przedsięwzięcie niewpisujące się w ustawowe zadania policji, należy uznać za nielegalne i nierzetelne" - stwierdzono.