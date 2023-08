Według ustaleń "Rzeczpospolitej" 3 sierpnia w gabinecie politycznym Jarosława Kaczyńskiego został zatrudniony 56-letni Waldemar Stańczak. Będzie on pełnił rolę asystenta politycznego. Wiele wskazuje na to, że w przeszłości mężczyzna pełnił funkcję w firmach zajmujących się ochroną.

Asystenci i doradcy polityczni muszą podawać swoje miejsce zatrudnienia. Stańczak wskazał, że w okresie ostatnich trzech lat pracował w PiS, Grom Group i spółce Orlen Ochrona. Grom Grup jest firmą, która od co najmniej 10 lat ma świadczyć całodobowe usługi ochrony prezesowi PiS. Jarosław Kaczyński nie zrezygnował z usług firmy, nawet wówczas, gdy pod koniec czerwca objął ponownie stanowisko wicepremiera. Zgodnie z prawem powinna ochraniać go od tego momentu Służba Ochrony Państwa.

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" wysłali do Centrum Informacyjnego Rządu pytania o to, czy Jarosław Stańczak był w grupie ochronnej prezesa PiS w Grom Group. Zapytali też o szczegóły na temat okresu, w którym pełnił tę funkcję oraz co należy do obecnych obowiązków Stańczaka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W odpowiedzi dziennikarze otrzymali komunikat, który nie zawiera odpowiedzi na pytanie: "Informacje o wcześniejszym zatrudnieniu asystentów politycznych są dostępne na stronie KPRM. Zadania członków Gabinetu Politycznego, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kancelarii, określa Szef Gabinetu Politycznego premiera Jarosława Kaczyńskiego". Natomiast szef gabinetu wicepremiera Michał Moskal, jak podali dziennikarze "Rz", nie odebrał telefonu.

Jarosław Kaczyński korzysta z prywatnej firmy ochroniarskiej. Ile kosztowały usługi Grom Group?

- To sytuacja wyjątkowo dziwna. Moim zdaniem to nagięcie procedur i złamanie dobrych obyczajów - powiedział poseł Marek Biernacki, były szef MSWiA w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Prywatna firma nie ma dostępu do informacji o zagrożeniach, którymi dysponują jedynie służby specjalne, takie jak ABW, SKW, policja czy Straż Graniczna. Zdaniem byłego szefa MSWiA prawdopodobnie mógł pojawić się problem, czy prywatna ochrona może przebywać w otoczeniu polityka w KPRM i innych instytucjach chronionych. - Powtarzam raz jeszcze. Wicepremier Kaczyński powinien być chroniony przez SOP, bo tego wymaga dobro państwa. Choć rozumiem, że może mieć do tej osoby zaufanie, że jest to dla niego osoba sprawdzona - dodał Biernacki. Usługi Grom Group dla Jarosława Kaczyńskiego w zakresie ochrony kosztowały PiS w 2018, 2019 i 2020 r. po 1,6 mln zł rocznie. Były to środki z subwencji. PiS otrzymuje je każdego roku w kwocie wynoszącej 23,3 mln zł.

Jak informowaliśmy, prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zawsze dotąd startował w wyborach w Warszawie, może zrobić unik, by nie konfrontować swojego wyniku wyborczego, z wynikiem lidera opozycji i wystartować jako jedynka w okręgu świętokrzyskim. Pojawiły się doniesienia, że w takiej sytuacji na lidera listy PiS w stolicy przymierzany jest premier Mateusz Morawiecki.