Sławomir Mentzen o rozdawnictwie. Rzucał "pierdyliardem złotych" z wizerunkiem Morawieckiego

Politycy Konfederacji spotykają się ze swoimi wyborcami podczas odbywającej się obecnie trasy "Bosak&Mentzen na żywo". W trakcie wydarzeń Sławomir Mentzen rzuca w zebrane pod sceną osoby fałszywymi banknotami. Polityk uważa, że w ten sposób jego ugrupowanie kpi z partii rządzącej.

Spotkania polityków Konfederacji z wyborcami. Mentzen rzuca "pierdyliardem Morawieckiego"

Podczas trasy "Bosak&Mentzen" politycy spotkali się już z wyborcami w Kielcach, Bielsku-Białej oraz w Rzeszowie. Kolejne spotkania odbędą się m.in. w Białymstoku, Olsztynie, Krakowie, Gdańsku czy Warszawie. W trakcie pierwszych z nich, Sławomir Mentzen rzucał w wyborców fałszywymi banknotami. Widniała na nich podobizna premiera Mateusza Morawieckiego, data 1 kwietnia 2022 roku, a także podpis "pierdyliard złotych".

"Na trasie Bosak Mentzen NA ŻYWO pierdyliardy złotych dosłownie spadają z nieba w ogromnej ilości. Problem jest tylko w tym, że to, co u nas jest kpiną, u was jest prawdziwym programem gospodarczym" - napisał Mentzen w serwisie X (dawniej Twitter).

Mentzen odniósł się również do komentujących, którzy twierdzili, że podczas wydarzenia wykorzystano prawdziwe pieniądze. "Oni serio myślą, że rozrzucanie pierdyliardów to rozdawnictwo? Lepiej wprowadzać 800+, 300+, 13. i 14. emeryturę, babciowe i szwagrowe. To nie jest rozdawnictwo. Pierdyliardy to rozdawnictwo" - przekazał polityk.

Sławomir Mentzen zbiera środki na kampanię wyborczą

Politycy Konfederacji w ostatnich dniach zwrócili się do swoich wyborców o wsparcie ich kampanii wyborczej z powodu niewielkich środków jakimi dysponują - co może dziwić, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają obecnie organizowane spotkania.

"Kampania wyborcza jest jak wojna, a na wojnie najbardziej potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Konfederacja ma wielokrotnie mniejszy budżet niż największe partie, dlatego prowadzimy z nimi wyjątkowo nierówną walkę" - przekazał Mentzen.

"Potrzebujemy Waszej pomocy. Nie każdy może sam zaangażować się politycznie, nie każdy ma czas zbierać podpisy, ale każdego stać na wpłatę na naszą kampanię. Nieważne czy będzie to 10, 100 czy 1000 zł. Każde 10 złotych będzie kolejną amunicją do walki o wolność, własność i sprawiedliwość!" - dodał polityk.