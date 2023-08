W poniedziałek przed południem pod siedzibą TVP odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Michała Kołodziejczaka. Tematem przewodnim spotkania z dziennikarzami był "hejt" i "nagonka", jaka miała się rozpętać po upublicznieniu informacji o jego kandydaturze do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Polityk zapytany o kwestię swojej wiarygodności, odpowiedział nawiązując do nieżyjącego ojca premiera - Kornela Morawieckiego.

Kołodziejczak wspomniał słowa Kornela Morawieckiego. "Proszę uważać na mojego syna"

Jak przytacza Onet, pytanie skierowane do prezesa AgroUnii brzmiało: "Jak można zaufać politykowi, który co dwa miesiące zmienia zdanie?". - To jak można zaufać Mateuszowi Morawieckiemu, przed którym przestrzegał mnie jego ojciec na łożu śmierci? Kornel Morawiecki powiedział mi jasno: proszę uważać na mojego syna, ja nie rozumiem jego decyzji. Nie współpracuj z Mateuszem Morawieckim. On zawsze cię oszuka - odpowiedział polityk.

Policjanci śledzili Kołodziejczaka? Rzeczniczka AgroUnii: Kuriozalna sytuacja

Burza w serwisie X. Morawiecki wyciąga niechęć do Amerykanów, Kołodziejczak mówi o jedności

Ostra wymiana zdań pomiędzy obecnym premierem a liderem AgroUnii rozpoczęła się w niedzielę, kiedy to Morawiecki opublikował w serwisie X (dawny Twitter) krótki materiał dotyczący Kołodziejczaka. "W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich 'idiota albo agent'. Sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa!" - brzmi podpis pod nagraniem, na którym widać Kołodziejczaka nawołującego do wulgarnego gestu wymierzonego w Amerykanów. W jego dalszej części padają zapewnienia, że partia rządząca zamierza kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.

"Panie Morawiecki zapewniam pana: wytrzymam to, a Polacy nie są głupi i widzą jak nieczysto gracie. Obrażając mnie, obrażacie całe środowisko, z którego się wywodzę. Ułatwiacie ludziom wybór" - skomentował wpis Morawieckiego Kołodziejczak. "Dla mnie stawka tych wyborów jest inna niż dla PiS-u. PiS uważa, że Polacy nie mogą się między sobą różnić. Ja wiem, że będziemy silni tylko wtedy kiedy różnice między sobą zaakceptujemy i każdy będzie czuł się potrzebny" - zapewnił lider AgroUnii.

W dalszej części dyskusji Morawiecki postanowił odnieść się do wzmożonej aktywność Kołodziejczaka w mediach społecznościowych. "Pan Kołodziejczak mocno się odpalił w swoich społecznościówkach… a ja zadałem jedynie krótkie pytanie. Ale to nie koniec - nadal będziemy pokazywać, jak niebezpiecznym człowiekiem jest nowy kolega Tuska" - zadeklarował.

Wśród licznych tweetów opublikowanych przez Kołodziejczaka wyróżnia się ten z podziękowaniami. "Zapewniam moje koleżanki i kolegów z AgroUnii, że przetrwamy tę PiSowską napaść. Dziękuje wam za wsparcie!" - czytamy na jego profilu w serwisie X.