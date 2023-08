Tusk odpowiada Kaczyńskiemu ws. debaty: Nie ma się co wstydzić, godzinka i po bólu

Zobacz wideo Spotkanie Donalda Tuska z sympatykami. "Wolę rudego niż łupieżcę"

- Drogi Jarosławie, nie ma się co bać. Nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu - powiedział Donald Tusk na nagraniu zamieszczonym w poniedziałek na serwisie X (dawniej Twitter). Lider PO nawiązał w ten sposób do pytań o debatę, które były kierowane do prezesa PiS.

Debata Tusk-Kaczyński? Prezes PiS podał inne nazwisko

W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy o to, czy weźmie udział w debacie z Donaldem Tuskiem. - Panie prezesie, pan się boi Donalda Tuska? Będzie debata? - padały pytania. - Z Weberem chętnie - odpowiedział Kaczyński. Chodziło o Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Do frakcji należą politycy Platformy Obywatelskiej. Do 2022 roku na czele ugrupowania stał Donald Tusk. Podczas spotkania z Jarosławem Kaczyńskim jeden z dziennikarzy pytał, w jakim języku odbyłaby się taka debata.

Kaczyński pytany o debatę z Tuskiem. Wskazuje, z kim chętnie porozmawia

Przypomnijmy - Weber w rozmowie z niemiecką telewizją ZDF nazwał partię PiS przeciwnikiem, z którym się walczy. - Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Le Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: proeuropejskość, proukraińskość, praworządność. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy - powiedział Manfred Weber pod koniec czerwca (cytat za Deutsche Welle).

Politycy partii rządzącej w Polsce grzmią, że Weber mówił o "wrogach", nie "przeciwnikach". Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do niemieckiego deputowanego o dyskusję.

Weber mówi o "przeciwnikach" w Polsce. Morawiecki wzywa do debaty

Będzie debata Tusk-Kaczyński? Rzecznik rządu: Ciężko z nim rozmawiać

Rzecznik rządu Piotr Müller tłumaczył w ubiegłym tygodniu, że nie widzi sensu debatowania lidera PiS z Donaldem Tuskiem. - Ciężko rozmawiać z nim w jakiejkolwiek debacie, jeśli za wieloma jego słowami idą po prostu regularne kłamstwa. On w debatach, zapowiedziach wyborczych, na przykład w 2011 roku przed czy po wygranych wyborach, mówił, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a podwyższył - stwierdził na antenie RMF FM.