Karolina Korwin-Piotrowska odwołała udział w Campusie. "Mentalny dziadocen"

Dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska powiadomiła na Instagramie, że odwołuje swój udział w Campusie. "Cieszyłam się na to zaproszenie. Bardzo. Ale poczytałam, co się dzieje w związku z jednym z paneli, który prowadzić miał Marcin Meller, a gościem miał być Grzegorz Sroczyński" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie.

Campus Polska Przyszłości. Karolina Korwin-Piotrowska nie weźmie udziału

"Wygląda na to, że grupka kolegów i koleżanek spod jednego podobno słusznego hashtagu z TT rządzi częścią debaty publicznej w Polsce: Sroczyński się im nie spodobał, chciano zmienić gościa panelu, Meller się nie zgodził, odwołał swój przyjazd i się zaczęło. Zamiast dialogu jest pyskówka, kolejni ludzie, ci, których szanuję i lubię, z których zdaniem się liczę, odwołują przyjazd, podczas gdy triumfuje mentalny dziadocen, z którym mi nie po drodze, ale jest on spod tego hashtagu, który w sieci rządzi, głośno wrzeszczy i wyzywa i gości na imprezach ustawia. Smutne" - czytamy.

Karolina Korwin-Piotrowska dodała, że organizatorzy Campus Polska Przyszłości powinni przeczytać książkę pt.: "W trybach chaosu. Jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat". Jak oceniła, książka "jest też o nich. O nas wszystkich, ludziach sterroryzowanych przez 'liderów opinii na Twitterze', którzy wybierają nam rządzących, prezydentów, decydują jak w cyrku rzymskim, kto jest fajny a kto nie, kto ma prawo do wypowiedzi i dyskusji a kto nie".

Maciej Orłoś nie weźmie udziału w Campusie Polska Przyszłości. "Cenzura"

"Tak jak jedna grupka wyrzyguje na innych 'gender', tak druga grupka wyrzyguje 'symetryzm', dorzucając, co pokazuje drugi slajd słowo 'szmalcownik'. To słowo nie mówi nic o tym, kogo ma opisywać, ale mówi wszystko o tym, który go używa i kto potem to lajkuje. Niestety. Wygląda więc na to, że nie pozostaje mi nic innego, jak odwołać mój udział w Campusie Polska. Tegoroczny kontekst i zamieszanie nie jest dla mnie" - podkreśliła.

Goście rezygnują z Campusu Polska po odwołaniu panelu ze Sroczyńskim

Afera wokół Campusu Polska Przyszłości

To już kolejna osoba, która postanowiła zrezygnować z udziału w Campusie Polska Przyszłości. Wcześniej podobną decyzję podjął m.in. dziennikarz Marcin Orłoś i prof. Adam Leszczyński, historyk i publicysta, a także czworo przedstawicieli Inicjatywy Wschód, ruchu społecznego zajmującego się zmianami klimatycznymi. Fala odejść ma związek z decyzją organizatorów Campusu, którzy najpierw naciskali na Marcina Mellera, by usunął Grzegorza Sroczyńskiego z "Panelu Symetrystów", a gdy Meller odmówił, odwołali cały panel.

Hejterzy u bram Platformy. Sroczyński o "aferze" o Campus Polska

Sam Grzegorz Sroczyński tak pisał o całej sprawie w piątek na naszych łamach: "Rafał Trzaskowski i Sławomir Nitras odwołali "Panel Symetrystów" na Campus Polska Przyszłości. Wybrali święty spokój, zamiast debaty - choćby ostrej. Ich prawo. Prowadzący panel Marcin Meller nie zgodził się na zmianę składu gości, warto tu napisać, że zachował się jak trzeba - przyzwoicie. Nie zamierzam rwać włosów z głowy - chociaż to właśnie mnie Sławomir Nitras próbował "wygumkować" z opublikowanego już programu i plakatów - nie jest to koniec świata ani wolności słowa, ale ta sytuacja daje do myślenia. Bo oto kierownictwo PO przestraszyło się grupy twitterowych hejterów spod znaku Silni Razem".

Campus Polska Przyszłości to cykl debat, którego kolejna edycja odbędzie się w dniach 25-31 sierpnia. Impreza organizowana jest z inicjatywy prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Po raz pierwszy odbyła się w 2021 roku.