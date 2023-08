Zobacz wideo Uzależnienie od węgla sprawia, że mamy drogą energię

Podczas meczu Górnika Łęczna i Motoru Lublin, który odbył się w sobotę w Lublinie, na trybunie gości pojawił się ogromny baner z napisem: "Wcisło, od jakich 80 lat?! Jak kopalnia jest młodsza od ciebie!". Nawiązywał on do wystąpienia posłanki Platformy Obywatelskiej Marty Wcisło w Sejmie, która pytała w środę o wydobycie węgla w kopani Bogdanka w Łęcznej. - Czy projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego obejmuje Bogdankę? Chciałam zapytać, dlaczego w lubelskiej kopalni wstrzymano wydobycie? Zmniejszono do najniższego od 80 lat, jest na poziomie dwudziestu paru procent - pytała.

REKLAMA

Program w TVP, a poseł Kukiz'15 kopie posłankę KO. Prowadzący: "Mąż ogląda"

Posłanka Marta Wcisło pyta o NABE. LW Boganka odpowiada

Władze spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jeszcze w środę odpowiedziały na wypowiedź posłanki. "W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat działalności LW Bogdanka przekazanymi przez panią poseł Martę Wcisło podczas wystąpienia w Sejmie w dniu 16.08.2023 r., domagamy się przeprosin i natychmiastowego sprostowania fikcyjnych informacji, godzących w dobre imię i renomę spółki" - czytamy w oświadczeniu. LW Bogdanka zapewniła, że "nieprawdą jest to, co sugeruje pani poseł, że Bogdanka ma najniższe wydobycie od 80 lat".

Michał Moskal zaręczył się w kopalni. Górnicy odprawili mu fikcyjny ślub

Marta Wcisło komentuje baner na meczu. "Darmowa reklama"

Marta Wcisło, nawiązując do baneru wywieszonego podczas sobotniego meczu, uznała, że kibice zrobili jej darmową reklamę. - Zrobili mi reklamę przy 14 tys. osób na meczu, za którą nie zapłaciłam nawet złotówki. Lokalne gazety od razu zwróciły na to uwagę. Dlatego chciałam im podziękować za promocję mojego nazwiska - powiedziała posłanka w rozmowie z Interią. - Poprosiłam szefa związków zawodowych w Bogdance, żeby następnym razem zapisali je na czerwono, nie na czarno. W tym ostatnim przypadku jest mało widoczne. Kiedyś kibice grillowali Donalda Tuska, teraz mnie. Jestem w dobrym towarzystwie - stwierdziła Marta Wcisło.