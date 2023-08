Wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował podczas dożynek w Paradyżu w województwie łódzkim, że w tym roku 14. emerytura wyniesie 2200 złotych netto. Podkreślał, że emeryci to jedna z grup najbardziej dotkniętych przez inflację, dlatego dodatkowe świadczenie będzie wyższe.

REKLAMA

Zobacz wideo PiS pyta w referendum o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie"

Jarosław Kaczyński przejęzyczył się w Paradyżu. Na pasku w TVP Info poprawili

Podczas wystąpienia w Paradyżu Kaczyński nawiązał do referendum, w którym jedno z pytań dotyczy wieku emerytalnego ("Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?"). - Otóż emerytury zostały wbrew zdecydowanie wyrażanej woli społeczeństwa - wszystkie badania na to wskazywały, protestowały związki zawodowe - podwyższone. Podwyższone przez poprzednią władzę. W dniu, w którym była podwyższana, zapowiedziałem z mównicy sejmowej, że jeśli przejmiemy władzę, przywrócimy to, co było. I przywróciliśmy - powiedział Jarosław Kaczyński. - Chodzi o to, żeby to podtrzymać. Żadne zapewnienie Tuska nie ma tu znaczenia - dodał.

Najpewniej Kaczyńskiemu chodziło o podniesienie wieku emerytalnego za rządów PO-PSL, a nie wysokości emerytury. Przejęzyczenie skorygowało TVP Info. Na pasku, który pojawił się w trakcie relacji z przemówienia, widzowie przeczytali: "J. Kaczyński: Za czasów PO-PSL wiek emerytalny został podniesiony wbrew woli Polaków".

Kaczyński na tłumaczy sens referendum. Mówi o "kraju pod okupacją"

Pytanie referendalne o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie pytanie"

Mikołaj Fidziński z next.gazeta.pl komentował niedawno, że tak sformułowane pytanie referendalne dotyczące wieku emerytalnego jest "bezdennie głupie". - Załóżmy, że popieram podniesienie wieku emerytalnego, ale tylko np. do 62 lat dla kobiet albo 66 lat dla mężczyzn. Z jednej strony mogę być za jakimś podniesieniem wieku, ale nie godzić się aż na 67 lat. Nikt, formułując pytanie, nie wziął tego pod uwagę, albo nie chciał wziąć - podkreślał nasz dziennikarz. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym artykule:

PiS zapyta w referendum o wiek emerytalny. 'Bezdennie głupie'

Ruszają wypłaty 14. emerytury

Czternasta emerytura decyzją Sejmu stała się stałym świadczeniem, które będzie wypłacane co roku. Emeryci, aby otrzymać dodatkowe pieniądze, nie muszą składać wniosku. Świadczenie wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Pierwsze pieniądze trafią do seniorów na przełomie sierpnia i września. Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą przyznawać i wypłacać to świadczenie z urzędu. Czternastka zostanie wypłacona wraz z emeryturą i rentą w taki sam sposób jak świadczenie główne (przelewem lub przekazem gotówkowym) - informuje ZUS.