W niedzielę Mateusz Morawiecki opublikował spot, którego głównym bohaterem jest Michał Kołodziejczak. Lider Agrounii podczas manifestacji kilka lat temu krytykował politykę Stanów Zjednoczonych. - Co jeszcze robi ambasada amerykańska? Kłóci nas z Rosją. Dzisiaj każdy z nas powinien odważyć się na ten gest i pokazać "fu**a" Amerykanom - mówił Kołodziejczak. Nagranie z protestu w spocie zestawiono z wypowiedzią Morawieckiego, który spokojnym głosem mówi, że "sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest absolutnym fundamentem naszego bezpieczeństwa".

Spot kończy się sceną, w której Donald Tusk wita się z Kołodziejczakiem. W środę szef PO przekazał, że lider Agrounii wystartuje z listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. "W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich 'idiota albo agent'. Sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa!" - napisał Morawiecki w komentarzu do opublikowanego spotu.

Michał Kołodziejczak do Morawieckiego: Wytrzymam to, Polacy nie są głupi

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się też sam Kołodziejczak. "Zmasowany atak całego aparatu państwa w moją osobę pokazuje, jak bardzo Mateusz Morawiecki boi się utraty władzy po rozpoczęciu współpracy Agrounii z największą partią opozycyjną" - napisał. Następnie zwrócił się do Morawieckiego. "Wytrzymam to, a Polacy nie są głupi i widzą, jak nieczysto gracie. Obrażając mnie, obrażacie całe środowisko, z którego się wywodzę. Ułatwiacie ludziom wybór" - podkreślił. Jak dodał, "PiS uważa, że Polacy nie mogą się między sobą różnić". "Ja wiem, że będziemy silni tylko wtedy, kiedy różnice między sobą zaakceptujemy i każdy będzie czuł się potrzebny" - czytamy w jego wpisie na portalu X. W kolejnym zamieścił swoje zdjęcie z ambasadorem USA Markiem Brzezinskim. Napisał, że "wypowiedź, którą wałkuje TVP Info, jest sprzed 5 lat". Dodał, że dziś nie ma wątpliwości, iż "silna Polska to taka, która współpracuje z USA i UE". Następnie dodał: Zapewniam moje koleżanki i kolegów z Agrounii, że przetrwamy tą PiS-owską napaść".

Lider Agrounii pokazywał "fu**a" amerykańskiej ambasadzie

Kołodziejczak ma rację co do daty. Wypominane mu słowa padły latem 2018 roku podczas protestu Agrounii w Warszawie. W tamtym czasie cytował go między innymi strajk.eu. W relacji portalu czytamy: "Lider rolników rzeczywiście wyciągnął środkowy palec w kierunku placówki USA i nie był w tej czynności osamotniony. Oświadczył też, że nastawianie Polski przeciwko Rosji bezwzględnie szkodzi polskiemu rolnictwu, bo Rosjanie byli wielkimi odbiorcami polskich owoców, warzyw i mięsa. Słowa te przyjęto aplauzem".