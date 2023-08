Maciej Orłoś nie weźmie udziału w Campusie Polska Przyszłości. Pisze o "cenzurze"

Zobacz wideo Budka o referendum: To będzie próba ominięcia przepisów, dotyczących finansowania kampani wyborczej

To już kolejna taka decyzja osoby, która miała wziąć udział w Campusie Polska Przyszłości. Maciej Orłoś podkreśla w swoim oświadczeniu, że nie jest za "za bezkrytycznym popieraniem działań jakiejkolwiek grupy politycznej, przymykaniem oka na złe decyzje czy wypowiedzi". "Z pewnością jestem też przeciwny nienawistnym komentarzom w mediach społecznościowych, hejtowaniu każdego, kto ośmieli się nie popierać w stu procentach linii programowej danej partii" - pisze. Dodaje, że opowiada się za tym, by "media publiczne były wolne od nacisków politycznych oraz cenzury, lub autocenzury". "Obecny model obowiązujący w TVP polega na tym, że realizuje ona w stu procentach założenia propagandowe obecnej władzy. Nie wyobrażam sobie, że kiedy władza się zmieni, TVP pozostanie w podobny sposób zależna od partii politycznych. Dziennikarze muszą mieć zagwarantowaną wolność wypowiedzi, swobodę, niezależność. To podstawowe założenia tego zawodu" - czytamy w jego oświadczeniu. "Założenia wydarzenia Campus Polska Przyszłości - jak rozumiem - są zbieżne z tym, o czym powyżej napisałem. Dlatego też z przykrością i ze zdziwieniem przyjąłem informację o odwołaniu 'Panelu symetrystów' podczas Campusu Polska Przyszłości 2023" - dodaje.

Maciej Orłoś zrezygnował z udziału w Campusie Polska Przyszłości

Dziennikarz podkreśla, że rozumie decyzję Marcina Mellera, który nie zgodził się prowadzić panelu bez udziału Grzegorza Sroczyńskiego. "Rozumiem argument, że polemika z tą grupą to działanie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. I nie rozumiem decyzji organizatorów Campusu, by wykluczyć Grzegorza Sroczyńskiego z udziału w panelu - za to, że na antenie TOK FM mówił to, co myślał, w dobrej sprawie zresztą" - stwierdza. Jak dodaje, "cenzura, blokowanie wolności słowa, eliminowanie dziennikarzy mających własne zdanie, myślących niezależnie, walczących o prawdę - nie jest dobrym rozwiązaniem". "I świadczy niestety o braku zrozumienia istoty pracy dziennikarzy czy komentatorów" - zauważa. Na końcu oświadczenia czytamy: "W związku z powyższym, by dać wyraz niezgody na zamykanie ust dziennikarzom, postanowiłem zrezygnować z udziału w panelu dotyczącym mediów publicznych, który zaplanowany jest na sobotę 26 sierpnia i dobędzie się w ramach Campusu Polska Przyszłości 2023".

"Panel symetrystów" odwołany

Kolejna edycja wydarzenia Campus Polska Przyszłości ma się rozpocząć 25 sierpnia w Olsztynie. Jednym z "wydarzeń specjalnych" Campusu miał być "panel symetrystów" prowadzony przez publicystę Marcina Mellera, w którym wziąć mieli udział Dominika Sitnicka, Grzegorz Sroczyński i Jan Wróbel. W czwartek (17 sierpnia) Meller poinformował, że panel został odwołany. Powód? Organizatorzy Campusu zapytali Mellera, czy może poprowadzić spotkanie bez Grzegorza Sroczyńskiego. "Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. W związku z czym usłyszałem, że zaproszenie zostaje wycofane" - napisał Meller w mediach społecznościowych. W piątek 18 sierpnia decyzję o odwołaniu warsztatów, które miał poprowadzić 28 sierpnia, podjął prof. Adam Leszczyński - historyk i publicysta, autor "Ludowej historii Polski". Tego samego dnia z udziału w wydarzeniu Campus Polska Przyszłości zrezygnowały członkinie i członkowie Inicjatywy Wschód - ruchu społecznego zajmującego się kwestiami zmian klimatycznych i transformacji energetycznej. Z uczestnictwa w panelu zrezygnowali Anna Pięta, Dominika Lasota, Konrad Skotnicki i Wiktoria Jędroszkowiak. O wycofaniu się z Campusu poinformowała też Marta Żakowska, antropolożka, autorka książki "Autoholizm". Sam Sroczyński swój punkt widzenia przedstawił w tekście poniżej:

Z kolei Campus Polska wydał oświadczenie w sprawie panelu, w którym zapewnia, że wydarzenie to "przestrzeń do otwartej debaty i dialogu, którego w Polsce naprawdę brakuje". "Niestety, w ostatnich dniach otrzymaliśmy wiele sygnałów od uczestników i gości Campusu, którzy wyrażali swoje niezadowolenie oraz poczucie dyskomfortu związane z wypowiedziami publicznymi jednego z wcześniej zaproszonych przez nas panelistów. Uznaliśmy, iż w poczuciu odpowiedzialności nasza reakcja i próba rozmowy na temat składu konkretnego wydarzenia jest potrzebna" - czytamy. Szerzej o sprawie można przeczytać TUTAJ.

Campus Polska Przyszłości to cykl debat, którego kolejna edycja odbędzie się w dniach 25-31 sierpnia. Impreza organizowana jest z inicjatywy prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Po raz pierwszy odbyła się w 2021 roku. W przeszłości na Campusie wystąpili m.in. ambasador USA w Polsce Marek Brzezinski i burmistrz Londynu Sadiq Khan.