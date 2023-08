Inowrocław. Awantura między Kowalskim a Brejzą. "Janusz, ale tak po ludzku powiedz"

Zobacz wideo Poseł Kowalski wystosował apel: Zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy!

W piątek nieopodal miejsca, gdzie senator KO Krzysztof Brejza spotkał się z wyborcami, pojawił się wiceminister rolnictwa i poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski. Razem z nim byli dwaj jego współpracownicy. Doszło do awantury. W trakcie słownego starcia Brejza pytał, "dlaczego ludzie Ziobry zniszczyli płytę w aktach postępowania". Chodzi o nośnik danych, który był dowodem w sprawie dotyczącej Pegasusa. O jego zniszczeniu polityk informował w maju.

Awantura na spotkaniu z Brejzą. "Janusz, ale tak po ludzki powiedz"

Brejza zamieścił ośmiominutowe nagranie batalii z Kowalskim. - Janusz, powiedz, dlaczego gigabajt danych wgrano mi do telefonu? Dlaczego w telewizji rządowej publikowaliście sfałszowaną korespondencję? Janusz, ale tak po ludzku powiedz - mówił Brejza. Zrozumienie dyskusji jest utrudnione ze względu na wznoszone co chwilę okrzyki zwolenników obu polityków. "Chamstwem i dziczą ludzie Ziobry próbują rozbić spotkania wyborcze KO, a gdy im się nie udaje, to uciekają jak tchórze przed prawdą" - napisał na Twitterze Brejza.

Jednak sam Kowalski przekonuje w mediach społecznościowych, że to "Nitras i Brejza" przerwali jego nagranie. Wiceminister rolnictwa zamieścił swój film. Widzimy na nim, że na dalszym planie odbywa się wydarzenie organizowane przez polityków PO. - Posłuchajmy, co mówią ci hejterzy. Jakaś grupka hejterów z Platformy, a za nami są Polacy - mówi Kowalski. Platformę Obywatelską nazywa "proniemiecką". W końcu dochodzi do konfrontacji. Wokół wiceministra Kowalskiego zbiera się grupa zwolenników PO, z niektórymi Kowalski krótko rozmawia. W końcu dochodzi do sprzeczki z Brejzą. - Ja nie podchodzę do was. Wyście do mnie podeszli - krzyczy Kowalski. - Jak oni się boją prawdy - powtarza kilka razy.