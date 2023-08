Donald Tusk we Włocławku: W całej Europie za głowę się łapali - jak można coś takiego wykombinować

W piątek Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Włocławka. Transmisję z wydarzenia można obejrzeć w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej:

- Dzisiaj jest dla mnie specjalny dzień - powiedział przewodniczący PO na początku swojego wystąpienia. Odniósł się do porzucenia przez PiS planów powołania komisji ds. badania rosyjskich wpływów. - PiS wymyślił komisję, jak pamiętacie, która miała "upolować Tuska" [...] Ku zdumieniu nie tylko Polek i Polaków, ale w całej Europie za głowę się łapali. Jak w demokracji europejskiej można coś takiego wykombinować? Żeby wykluczyć podłymi sztuczkami liderów opozycji. Wtedy, między innymi z tego powodu, ludzie przyjechali do Warszawy - powiedział Donald Tusk. Szef PO nawiązał w ten sposób do marszu 4 czerwca i tzw. lex Tusk. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast powiedział w piątek w rozmowie z PAP, że nie uda się powołać komisji ds. badania wpływów rosyjskich podczas obecnej kadencji Sejmu. Członek prezydium klubu PiS stwierdził, że nowelizacja podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, która weszła w życie na początku sierpnia, opóźniła powołanie komisji.

W trakcie wystąpienia Tusk nazwał Janusza Kowalskiego, wiceministra rolnictwa, "swoim pupilkiem". - Jest symbolem tego, co PiS wymyśla w Polsce. Czyli z jednej strony prostackiego awanturnictwa, braku szacunku dla oponentów, a z drugiej strony, mimo pozorów szaleństwa, niezwykłej zaradności, jeśli chodzi o własny interes - mówił szef PO.

Polityk, odnosząc się do "lex Tusk", stwierdził, że "nawet we własnych szeregach Kaczyński nie znalazł chętnych, gotowych poświęcić swoją reputację". - To teraz wyobraźcie sobie, jak się przestraszą miliona serc w Warszawie 1 października - powiedział. - My musimy oczywiście zwyciężyć, trzeba wybory wygrać, rozliczyć zło, naprawić ludzkie krzywdy. To wszystko jest potrzebne, abyśmy podjęli próbę pojednania. Nikt tylko dlatego, że głosował na PiS, pracuje w jakichś instytucjach - nikogo żadna krzywda nie spotka i nie może spotkać. Trzeba pociągnąć do odpowiedzialności te kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które czynią zło w sposób niemalże kryminalny - mówił.

Tusk skomentował hasło wyborcza PiS - "Bezpieczna przyszłość Polaków". - Trzeba mieć coś wyjątkowego w głowie, żeby po 8 latach rządów powiedzieć, że w przyszłości postara się o bezpieczeństwo Polaków. Jest jakaś logika w tym haśle, bo wszyscy wiemy, jak niebezpieczna jest teraźniejszość polskich rodzin. Po 8 latach rządów oni nam obiecują bezpieczną Polskę za jakiś czas. My chcemy tu i teraz bezpiecznej Polski - powiedział. - To hasło powinno brzmieć: "Bezpieczna przyszłość PiS-owców" - dodał. We Włocławku razem z Tuskiem wystąpił także Michał Kołodziejczak, lider Agrounii i kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Mówił głównie o rolnictwie. - Wygramy z PiS-em i ułożymy wiele rzeczy na nowo. Was wszystkich proszę o zaufanie dla mnie, dla Agrounii i wszystkich rolników - zwracał się do mieszkańców Włocławka.