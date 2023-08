Oskar Szafarowicz pochodzi z Łowicza. Jest działaczem PiS, twórcą profilu "Okiem Młodych", prowadzącym w TV Republika oraz pracownikiem PKO BP. Wirtualna Polska dowiedziała się, że teraz 22-latek otrzyma ostatnie miejsce na liście wyborczej.

Nieoficjalnie: Oskar Szafarowicz kandydatem PiS do Sejmu

"Oskar Szafarowicz powalczy o mandat poselski. Jak ustaliłem nieoficjalnie, działacz młodzieżówki ma wystartować w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca na liście PiS w okręgu sieradzkim" - czytamy we wpisie na X (dawniej Twitterze) Rafała Miżejewskiego. Dziennikarz o planach partii rządzącej poinformował jako pierwszy.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Oskara Szafarowicza zarekomendował minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Media: PiS szuka "celebrytów" na listy wyborcze. Mówi się o Bąkiewiczu

Wybory parlamentarne. PiS nagradza za zaangażowanie

Zdaniem informatorów z obozu władzy Szafarowicz ma duże szanse na zdobycie mandatu poselskiego. "Ostatnie miejsce na liście paradoksalnie bywa tzw. miejscem biorącym" - czytamy. Miejsce na liście ma być nagrodą za zaangażowanie w kampanię wyborczą. Ostatnie działania 22-latka rzekomo zaimponowały kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości. W lipcu Szafarowicz pojawił się w centrum Warszawy ze "straganem Donalda Tuska".

Z kolei, jak ustalili dziennikarze "Super Expressu", czarnym koniem Jarosława Kaczyńskiego prawdopodobnie będzie Magdalena Ogórek. Pracownica TVP Info, była kandydatka SLD w wyborach prezydenckich w 2015 r., może być "jedynką" w swoim rodzinnym Rybniku. Więcej na ten temat w artykule:

Kandydaci PiS do Sejmu i Senatu wciąż są jednak tajemnicą. - Na pewno w ciągu najbliższych dni zaprezentujemy nasze listy wyborcze, do 6 września mamy czas, w związku z tym na pewno w terminie ustawowym to zrobimy - powiedział w czwartek (17 sierpnia) na antenie Polsat News rzecznik PiS Rafał Bochenek.