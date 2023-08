Koalicja Obywatelska zaprezentowała 16 sierpnia listy kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu. Donald Tusk ogłosił, że jego partia wystartuje razem z Agrounią. - Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. Wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi - mówił lider tego ugrupowania Michał Kołodziejczak. - My w tej batalii nie zmarnujemy ani jednego głosu. Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja - zapewnił Donald Tusk. Alians wzbudził wiele emocji wśród opinii publicznej oraz w środowisku politycznym.

Michał Kołodziejczak będzie "jedynką" w Koninie. Może to i lepiej...

Michał Kołodziejczak stwierdził, że dzisiaj "mamy stan wyższej konieczności", a decyzja o starcie w wyborach wspólnie z KO nie była łatwa. Lider Agrounii będzie "jedynką" nie w Orzeżynie (woj. łódzkie), gdzie mieszka i prowadzi gospodarstwo, a w Koninie (woj. wielkopolskie). Może to dla niego lepiej - skomentował dziennikarz Onetu, który rozmawiał z mieszkańcami i mieszkankami rodzinnej wsi polityka. - Zaczął skakać z kwiatka na kwiatek. Skończyło się na Tusku, a tutaj nikt z nas Platformy nie popiera. Jesteśmy bardzo zdziwione tym jego nowym "przyjacielem" - powiedziała jedna z nich. - Za PiS-u są i "trzynastki", i "czternastki", a jak za Tuska dostałam waloryzację, to zdarzyło się, że miałam na życie więcej o 20 groszy. A teraz, kiedy dają podwyżkę, można ją odczuć - stwierdziła emerytka. - Może pan napisać, że mam na imię Kazimierz i że Tusk sprzedawał kraj. Na listę Tuska nigdy nie zagłosuję - zadeklarował 75-latek. - Duży błąd. Kołodziejczak miał swój ruch, a teraz będzie szeregowym posłem u Tuska. On nie da mu w Sejmie walczyć o rolników - usłyszał dziennikarz.

"Niech sobie Tusk sam zasuwa w polu z workiem ziemniaków"

Dziennikarz rozmawiał także z mieszkańcami Dziebędowa, wsi oddalonej od Orzeżyna o niespełna pięć kilometrów. Tam największą obawą jest to, że KO po zdobyciu władzy podniesie wiek emerytalny. - Niech sobie Tusk sam zasuwa w polu z workiem ziemniaków po "sześćdziesiątce". Ja do tego swojej ręki nie przyłożę, z Kołodziejczakiem na liście Tuska czy bez niego - skomentowała 59-letnia kobieta. - Kołodziejczak nie myśli źle. Chce, żeby jego głosy się nie zmarnowały, chociaż może lepiej, jakby poszedł z "chłopami" z PSL. I mówię to jako wyborca Platformy. A jak panu powtarzają w Orzeżynie o "trzynastkach" i "czternastkach", to niech spojrzą łaskawie na ceny, bo one też za PiS-u rosną - ocenił kolejny mieszkaniec Dziębedowa. Przypomnijmy, nim Michał Kołodziejczak wszedł w alians z Platformą Obywatelską, rozmawiał z Polskim Stronnictwem Ludowym. O mały włos nie doprowadziło to do rozpadu Trzeciej Drogi (sojuszu PSL z Polską 2050 Szymona Hołowni).

Kim jest Kołodziejczak? Lider Agrounii nazywany jest "młodym Lepperem"

Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej zapewnił, że "nikt nie będzie na siłę zmuszał Polaków, by pracowali dłużej niż tego chcą". - Wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn nie będzie przesuwany po 15 października, więc nikomu nie powinno przyjść do głowy, by pytać o taką możliwość - powiedział Tusk.

Politolog: Platforma zawsze borykała się z problemem stereotypu partii wielkomiejskiej

Do startu Kołodziejczyka z list KO odniósł się na antenie TVN24 Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. W jego ocenie Platforma Obywatelska "zawsze borykała się z problemem stereotypu partii wielkomiejskiej i liberalnych wyborców", a sojusz z Agrounią to "próba znalezienia remedium" na tę niekorzystną polityczną łatkę.

Z kolei politolog Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stwierdził, że ogłoszenie wspólnego startu z Agrounią "da teraz Platformie Obywatelskiej dwa-trzy dni uwagi". Jego zdaniem to, że Agrounia startuje z list PO, to "wyłącznie pewna taktyka, polityczna spółka z dość ograniczoną odpowiedzialnością, obliczona wyłącznie na wybory". - Myślę, że po wyborach drogi Agrounii i Platformy się rozejdą, ale tu i Agrounia, i Platforma właściwie niewiele mają do stracenia - ocenił.