Szarża posłów PiS w obronie Kaczyńskiego. 9 mężczyzn pastwiło się nad aktywistką. "Nie wygląda na pijącą"

Sejm odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa ma związek z prywatnym aktem oskarżenia złożonym przez prawniczkę i prezeskę Fundacji RÓWNiE Dagmarę Adamiak. Przypomnijmy, w listopadzie prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że spadek dzietności w Polsce może być m.in. spowodowany piciem dużych ilości alkoholu przez młode kobiety. - Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - powiedział i jednocześnie stwierdził, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - dodał.

Szarża posłów PiS w obronie Kaczyńskiego. "Nie wiem, jaki to wydział prawa dał pani magisterium"

W czwartek wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych. Prezes PiS nie stawił się na posiedzeniu. Zawzięcie broniło go na nim dziewięciu partyjnych kolegów. Posłanki z jego ugrupowania nie było ani jednej.

Jarosław Zieliński stwierdził, że to "atak polityczny" na jego szefa. - Jarosław Kaczyński jest znany z tego, że jest szarmancki wobec kobiet. Zawsze o kobietach mówi z wielkim szacunkiem. (...) To, co prezes mówił na temat naszych pań, to była troska, troska o ich kondycję - przekonywał Marek Suski. - To sformułowanie nie jest obraźliwe, raczej żartobliwe - powiedział. Bartosz Kownacki zaznaczył, że każdy, kto miał styczność z wicepremierem wie, że ten "ma szacunek do kobiet". - Trudno przyjąć, że by chciał je w jakiś sposób obrazić - dodał.

Zdaniem Zbigniewa Dolaty przekonywał z kolei, że "to, co powiedział pan prezes Kaczyński, było analizą socjologiczną". - Przyczynami niezachodzenia w ciążę są alkohol, nadużywanie narkotyków, wiek, otyłość, dieta - wymieniał. Posłowie PiS przekonywali, że wypowiedź wicepremiera mogła obrazić co najwyżej kobiety z problemem alkoholowym. - Chyba że pani rzeczywiście "daje w szyję" i się poczuła obrażona, ale wygląda pani na osobę, która raczej nie jest osobą pijącą - stwierdził Marek Suski.

Politycy zaatakowali Dagmarę Adamiak, która złożyła akt oskarżenia ws. słów Kaczyńskiego. - Ja już nie chcę pastwić się nad panią - mówił Jarosław Zieliński. Zbigniew Dolata powiedział z kolei, że prawniczka "jest tak wrażliwa" i że "to dziecinne". Mówił też o "braku melisy", "środkach uspokajających" i rzekomym "nadmiernym pobudzeniu" Adamiak. Dalej kwestionował kompetencje Dagmary Adamiak. - Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki to wydział prawa dał pani magisterium - podkreślił. TVN24 zwrócił uwagę, że "może on nie być zaznajomiony z wydziałami prawa, bo jest nauczycielem historii, a w Sejmie przewodniczy podkomisji zwiększania wykorzystania białka roślinnego w paszach".

Aktywistka tłumaczyła: To nie jest kraj dla kobiet do życia

Na posiedzeniu komisji była również Katarzyna Kotula. - Nie ma dziś na świecie żadnych badań naukowych, które by potwierdziły, że kobiety do 25. roku życia nie zachodzą w ciążę, bo piją. Słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego były za to emanacją tego, co robił rząd przez ostatnie lata, przez ostatnie osiem lat. To jest najbardziej antykobiecy rząd w historii - zauważyła posłanka Lewicy. Również Dagmara Adamiak tłumaczyła politykom PiS, dlaczego w kraju przez nich rządzonym kobiety rzadziej decydują się na zajście w ciążę. - Zarabiam 4200 na rękę, 2600 płacę za mieszkanie. Po prostu mnie na to nie stać - tłumaczyła aktywistka. - Mam kontakt z wieloma młodymi kobietami w Polsce, które po prostu boją się mieć dzisiaj dzieci. To nie jest kraj dla kobiet do życia - zaznaczyła.

Prawniczka skomentował to, co działo się w Sejmie, w rozmowie z TVN24. - Pierwszy raz miałam możliwość uczestniczenia w ogóle w czymś takim i niestety nie dziwię się, że ci panowie uważają, że pan Jarosław Kaczyński nie poniżył mnie. Bo oni tak naprawdę sami cały czas poniżali mnie na tej komisji. Mówili naprawdę okropne rzeczy. Podważali moją wiedzę, moje wykształcenie, to, kim jestem. To było naprawdę bardzo przykre - powiedziała Dagmara Adamiak. Jak dodała, chciałaby przeprosin ze strony prezesa PiS. - Chciałabym, żeby po prostu powiedział w twarz, że przeprasza i żeby się tak nie zachowywał - stwierdziła.

