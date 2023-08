Przeciwko uchyleniu immunitetu Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 238 parlamentarzystów - 225 posłów klubu PiS (w głosowaniu nie wzięli udziału prezes PiS oraz Jacek Żalek). Przeciwnych było również pięciu posłów Konfederacji, dwóch posłów Kukiz'15, troje posłów koła Polskie Sprawy i trzech posłów niezrzeszonych. Za uchyleniem immunitetu zagłosowało 192 posłów, wstrzymało się dziewięcioro, a 21 w ogóle nie zagłosowało. Dzień wcześniej - w środę - sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała odrzucenie wniosku o uchylenie immunitetu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas listopadowego spotkania w Ełku przekonywał, że spadek dzietności w Polsce może być m.in. spowodowany piciem dużych ilości alkoholu przez młode kobiety. Polityk twierdził, że mniejsza liczba urodzeń dzieci, to "nie jest kwestia tylko materialna, to jest kwestia pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pań".

- Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - mówił Kaczyński, powołując się na "rozmowę z ekspertem od uzależnienia od alkoholu", którą miał odbyć w latach 80. Prezes PiS stwierdził, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - powiedział.

Jarosław Kaczyński i "dawanie w szyję". Prezes PiS zachowuje immunitet

Na początku stycznia szczecińska prawniczka i prezeska Fundacji RÓWNiE Dagmara Adamiak poinformowała o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Aktywistka twierdziła, że polityk zniesławił ją słowami o "dawaniu w szyję". Sprawa początkowo trafiła do Sądu Rejonowego w Ełku, jednak decyzją Sądu Okręgowego w Suwałkach przekazano ją do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza.

- Te słowa były poniżające w stosunku do mnie i mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński stanie przed sądem. Chciałabym, żeby powiedział mi w twarz przed tym sądem, dlaczego mówi takie rzeczy publicznie, co myśli, kiedy mówi takie słowa i nas wyśmiewa (...). Mam kontakt z wieloma kobietami w Polsce, które boją się mieć dzieci, nie stać ich też na to. Nie ma publicznych żłobków, przedszkoli, jest nam ciężko - mówiła podczas posiedzenia środowego sejmowej komisji Dagmara Adamiak.

Kaczyński i "dawanie w szyję". Jest decyzja komisji ws. immunitetu

- Jest to nie do pomyślenia, że człowiek, który dzisiaj podejmuje najważniejsze decyzje w państwie, mówi takie rzeczy o młodych kobietach - dodała. - Pan poseł mówi, że ja piję i dlatego nie mam dzieci. No przepraszam bardzo. Zarabiam 4,2 tys. zł na rękę, 2,6 tys. zł płacę za mieszkanie. Po prostu mnie na to nie stać - zaznaczyła Dagmara Adamiak.

Jarosława Kaczyńskiego nie było na posiedzeniu, jako pełnomocnika wskazał posła PiS Bartosza Kownackiego. - Ewentualna zindywidualizowana grupa osób, których mogłaby ta wypowiedź dotyczyć, to grupa kobiet nadużywających alkoholu i nie mająca z tego powodu dzieci. Te osoby mogłyby czuć się urażone. Trudno, by akt oskarżenia formułowała osoba, która nie zalicza się do osób poniżonych i obrażonych - mówił Kownacki. Jak dodał, "nie można karać za poglądy i opinie".