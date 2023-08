"Sensacje XX wieku" zniknęły z TVP. Wołoszański: To kojarzy mi się z zagrywką Stalina

16 sierpnia na antenie TVP Historia nie wyemitowano programów Bogusława Wołoszańskiego - "Sensacje XX wieku" oraz "Encyklopedia II wojny światowej" - o czym poinformował czytelnik Gazeta.pl. Jak się okazało, kolejnego dnia również nie wyemitowano programów z udziałem Wołoszańskiego. Do sytuacji doszło po ogłoszeniu przez dziennikarza, że zamierza startować w najbliższych wyborach.

Telewizja Polska nie wyemitowała programów Bogusława Wołoszańskiego. "Zostałem uznany za wroga numer jeden"

"Sensacje XX wieku" oraz "Encyklopedia II wojny światowej" są uwzględnione w programach telewizyjnych TVP Historia, jednak od 16 sierpnia wprowadzono zmiany w ramówce. Programy były emitowane w TVP od kilku lat, pięć razy w tygodniu - pierwszy z nich pokazywano dwa razy dziennie, natomiast drugi można było oglądać nocą. Zwróciliśmy się do rzecznika TVP o komentarz w sprawie nagłych zmian w ramówce, jednak do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Sensacja XXI wieku. Wycięli Wołoszańskiego z TVP Historia

Sprawę skomentował sam Bogusław Wołoszański w rozmowie z Onetem. - Jak widać, zostałem uznany za wroga numer jeden. A jak mówił prezes Kaczyński, wrogów trzeba niszczyć. No i zaczęli to niszczenie od moich programów, które w telewizji publicznej emitowane są już od kilkudziesięciu lat - przekazał dziennikarz. - Mimo wszystko to jest dla mnie zaskoczenie, że komuś przyszło do głowy usuwać moje programy. Ja bez nienawiści patrzę na świat, który mnie otacza. Nie akceptuję takich zagrań. A ta zagrywka kojarzy mi się z zagrywką Stalina - dodał.

Wołoszański startuje w wyborach parlamentarnych 2023. Jest kandydatem KO

16 sierpnia, podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk przedstawił kandydatów, którzy w najbliższych wyborach będą startować z listy Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich był Bogusław Wołoszański, który wystartuje na pierwszym miejscu z listy do Sejmu w Piotrkowie Trybunalskim.

- Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Ale jest pomost między tym, co robiłem, a tym, co będę - mam nadzieję - robił. Słowa Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś: "To nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca". Wiecie państwo, o czym mówię - komentował swoją kandydaturę sam Wołoszański.