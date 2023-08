Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię Mam Dość 2023. Lista członków nie zawiera jednak założycielki, którą dotąd była Marianna Schreiber. Kobieta wypowiedziała się na ten temat w mediach społecznościowych i nie szczędziła słów w temacie "kuriozalnej" sytuacji.

Marianna Schreiber została wyrzucona z partii Mam Dość 2023. "Cieszę się, że nie będę brała udziału w tym krindżu"

"Mogę się pochwalić, po wielu próbach i staraniach zostało zarejestrowane moje polityczne dziecko Partia 'Mam Dość'. Tylko tu pojawia się pewien 'mały' problem - stało się tak mimo mej jednoznacznej decyzji o wycofaniu zarówno poparcia, mojego udziału, jak i samego wniosku o rejestrację tejże partii" - napisała Marianna Schreiber i dodała, że była jej jedyną pomysłodawczynią, organizatorką i założycielką. Była polityczka stwierdziła, że decyzja sądu jest "kuriozalna", ponieważ proces rejestracji trwał przez wiele miesięcy, a wniosek został zaakceptowany "praktycznie z dnia na dzień" po jej wycofaniu się z aktywności politycznej.

"Także summa summarum - od dziś funkcjonuje nowy twór Mam Dość. Jedynym mankamentem jest to, że jest to partia na tyle konspiracyjna, że sama - jako jej założycielka, nie znam członków jej zarządu" - napisała Marianna Schreiber i jeszcze raz podkreśliła, że sytuacja jest jej zdaniem kuriozalna. "JA SIĘ Z POLITYKI DAWNO WYCOFAŁAM. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym bytem i wszystkim co go dotyczy. Odcinam się od tego. Cieszę się, że nie będę brała udziału w tym krindżu. Ale sporo fanu dostarczy mi dalsze działanie" - napisała w mediach społecznościowych (pisownia oryginalna). Była polityczka odniosła się również do samej decyzji sądu. "A tak poza wszystkim, ta decyzja sądu jest dla mnie kolejnym przyczynkiem do mojej tezy o potrzebie całościowego zaorania sądownictwa" - stwierdziła założycielka partii.

Partia Mam Dość 2023 wydała oświadczenie. Marianna Schreiber została wykreślona "za naruszenia statutu partii"

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", partia Mam Dość 2023 została zarejestrowana 11 sierpnia bez Marianny Schreiber na liście członków, co potwierdza oświadczenie zarządu krajowego. "Pani Marianna Schreiber nie jest liderką partii Mam Dość 2023 ani jej założycielką" i "została wykreślona z wniosku założycielskiego w dniu 12 czerwca 2023 roku za naruszenia statutu partii" - brzmiało oświadczenie. Zarząd partii podkreślił również, że zarówno on, jak i przyszli zadeklarowani członkowie Mam Dość 2023, nie utożsamiają się z działaniami Marianny Schreiber.

Mariannie Schreiber zarzucono "wielokrotne, koniunkturalne zmiany poglądów", co ma "dezinformować i zniechęcać potencjalnych przyszłych członków". Zdementowano również twierdzenie byłej polityczki o tym, że nie zna członków zarządu partii Mam Dość 2023. - To nieprawda. Osobiście organizowałem wiele przedsięwzięć powstającej partii, a pani Marianna doskonale mnie zna, podobnie jak inne osoby z zarządu. Byliśmy przecież nawet na jej przysiędze wojskowej - oznajmił wiceszef partii Mam Dość 2023 Sylwester Zacheja w rozmowie z "Rzeczpospolitą".