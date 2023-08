Do klubu KO dołączyło pięcioro parlamentarzystów. Wśród nich m.in. były członek klubu PiS

Informację o nowych członkach klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej przekazał w czwartek po południu szef klubu KO Borys Budka. Wśród nowych członków znaleźli się Gabriela Morawska-Stanecka, Hanna Gill-Piątek, Karolina Pawliczak, Michał Wypij i Paweł Szramka.

REKLAMA

Zobacz wideo Kołodziejczak skomentował porozumienie z Tuskiem. "Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności"

Gabriela Morawska-Stanecka ponownie powalczy o miejsce w Senacie w ramach Paktu Senackiego ugrupowań opozycyjnych. Senatorką została w 2019 r. jako kandydatka Wiosny. W grudniu 2021 r. wystąpiła z Nowej Lewicy, dołączając do nowo utworzonego koła Polskiej Partii Socjalistycznej. W lutym tego roku zostało przekształcone w koło parlamentarne Lewicy Demokratycznej.

Druga z nowych członkiń klubu KO - Hanna Gill-Piątek - dostała się do Sejmu w 2019 r. z list SLD (jako członkini Wiosny). We wrześniu 2020 r. opuściła Lewicę i dołączyła do Polski 2050 Szymona Hołowni. W lutym odeszła z tego ugrupowania. Gill-Piątek zawalczy o mandat z ostatniego miejsca na liście KO w okręgu łódzkim. Do czerwca członkinią Nowej Lewicy była Karolina Pawliczak. Posłanka będzie kandydowała z "dwójki" w okręgu kaliskim.

Klub Koalicji Obywatelskiej. Nowi członkowie

Michał Wypij został parlamentarzystą w 2019 r. jako przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina na liście Prawa i Sprawiedliwości. W sierpniu 2021 r. wystąpił klubu PiS i współtworzył koło Porozumienia. W lutym tego roku opuścił ugrupowanie po tym, gdy przewodnicząca Magdalena Sroka zdecydowała się na współpracę z Agrounią. Wypij będzie "siódemką" na olsztyńskiej liście KO.

Paweł Szramka zasiada w Sejmie od 2015 r. Początkowo był posłem Kukiz'15. W grudniu 2020 r. odszedł z klubu PSL-Koalicji Polskiej i dołączył do koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia. Kilka miesięcy później współtworzył nowe koło - Polskie Sprawy. Opuścił je w czerwcu 2022 r. i został posłem niezrzeszonym. Szramka wystartuje z miejsca nr 6 w okręgu toruńskim.