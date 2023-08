W Prokuraturze Rejonowej w Dębicy były prowadzone łącznie trzy postępowania w sprawie uporczywego nękania mieszkańca gminy Czarna przez sąsiadów, które kończyły się odmową wszczęcia postępowania i umorzeniami. Do nękania miało dochodzić przez ostatnie dwa lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Budka o referendum: To będzie próba ominięcia przepisów, dotyczących finansowania kampani wyborczej

"We wszystkich zakończonych sprawach ujawniono liczne uchybienia w tym bezczynność, a w zasadzie brak jakiegokolwiek działania, niewyczerpanie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, niezabezpieczenie podstawowego materiału dowodowego, niezagwarantowanie równego traktowania stron procesowych, w szczególności w odniesieniu do pokrzywdzonego, nieprzestrzeganie terminów procesowych" - przekazała w czwartek Prokuratura Krajowa. Prokurator rejonowy w Dębicy wznowił śledztwa i połączył je z czwartym po interwencji PK.

Zbigniew Ziobro odwołuje prokuratora z Dębicy

Według Prokuratury Krajowej wcześniej w dębickiej jednostce prowadzone były śledztwa ws. tych samych sąsiadów, ale pokrzywdzoną była wówczas inne osoba. W tych jednak sprawach do sądu trafiły cztery akty oskarżenia. "W jednej ze spraw trójka oskarżonych została prawomocnie skazana, jednakże Sąd Najwyższy na skutek kasacji uchylił wyroki Sądów I i II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania" - czytamy w komunikacie.

Ogórek i Ziemkiewicz skazani. Ziobro składa skargę nadzwyczajną

"Prokurator Rejonowy w Dębicy nie podjął żadnych działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia podawanych przez kolejne osoby pokrzywdzone okoliczności wskazujących na ten sam przestępczy charakter zachowań tych samych osób. Dlatego też Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję o odwołaniu go z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Dębicy" - podała Prokuratura Krajowa.

Jak informuje PK, w ostatnim czasie rzeszowska Prokuratura Okręgowa przedstawiła 72-letniej Małgorzacie K., 40-letniemu Andrzejowi K. i 36-letniej Małgorzacie K. zarzuty uporczywego nękania sąsiadów w latach 2021-2023, a także grożenia im pozbawieniem życia. Grozi za to do ośmiu lat więzienia. Wspomniane osoby trafiły tymczasowo do aresztu.