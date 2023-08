Wpadka polityka Konfederacji. "Złamałeś protokół flagowy" [WIDEO]

Sebastian Ross, polityk Konfederacji opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać dwa rzędy flag, które stoją w kolejności (od lewej): ukraińska, polska i unijna. - No to chyba to powinno być odwrotnie, tak czy nie? - słychać na wideo. Po tych słowach polityk podchodzi i przestawia ukraińskie flagi tak, że najbardziej z lewej w obu rzędach znajduje się polska. - Tak powinno być. Gospodarz po lewej - mówi na końcu filmu polityk.

Internauci bardzo szybko wytknęli politykowi błąd. Głos zabrał także Jakub Wiech, dziennikarz gospodarczy, redaktor naczelny portalu Energetyka24.com. "Sebastianie, złamałeś protokół flagowy. Przy trzech flagach flaga gospodarza jest w środku. Ty, przestawiając flagę Ukrainy, ustawiłeś je tak, jakby gospodarzem była UE. Proponuję, żebyś zajął się rzeczami, o których masz jakiekolwiek pojęcie. Czyli w sumie nie wiem czym" - napisał.

"Pochrzaniłeś wszystko dokumetnie", "na środku ma być flaga gospodarza" - piszą pozostali komentujący.

Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Z wielu sondaży wynika, że dużą szansę na wygraną ma PiS, jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie może raczej liczyć na większość i samodzielne rządy. Dlatego też pojawiają się spekulacje na temat możliwej koalicji.

Pytanie o to, z którym z ugrupowań Prawo i Sprawiedliwość "najłatwiej" utworzyłoby koalicję powyborczą, zostało zadane uczestnikom badania SW Research dla rp.pl. 30 proc. z nich stwierdziło, że PiS mogłoby wejść w układ z Konfederacją. Nieco mniej - bo 28,5 proc. respondentów - uznało, iż partia rządząca nie stworzyłby koalicji z żadnym innym ugrupowaniem. W czasie badania:

8,5 proc. badanych wskazało na koalicję PiS-PSL;

5,3 proc. - PiS-Koalicja Obywatelska;

3,3 proc. - PiS-Nowa Lewica;

3 proc. - PiS-Polska 2050.

21,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Liderzy Konfederacji o ewentualnej koalicji z PiS

Czy koalicja PiS-Konfederacja jest możliwa? Krzysztof Bosak zapowiadał jasno, że nie, jednak Sławomir Mentzen mówił: "Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole. Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko". Również prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że po wyborach jego ugrupowanie nie będzie rządzić z Konfederacją. - Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy - powiedział.

