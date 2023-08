W czwartek 17 sierpnia komisja sejmowa zebrała się, by kontynuować dwudniowe posiedzenie. Sejm poparł wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i skierował go do komisji ustawodawczej. Za głosowało 233 posłów, przeciw było 211, a 8 posłów wstrzymało się od głosu. Wymagana większość bezwzględna do przyjęcia wniosku wynosiła 227 głosów. Wcześniej odbyła się sejmowa debata. Sam wniosek wraz z uzasadnieniem przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Krzysztof Bosak krytykuje pomysł organizacji referendum, a Korwin... śpi

Krzysztof Bosak skrytykował w Sejmie pomysł przeprowadzenia referendum. - Referenda, jako Konfederacja, popieramy. Referenda, jako zbadanie rzeczywistej opinii obywateli o tym, jaką linię rządzenia powinien przyjąć rząd, jaki model polityki realizować - powiedział polityk. - Przez osiem lat rządów PiS-u, mając do wyboru wiele strategicznych wyborów, czy to w polityce europejskiej, migracyjnej, energetycznej, przemysłowej, transportowej, PiS ani razu z tego instrumentu skorzystać nie chciał. Jest więc dla nas najzupełniej jasne, że to, z czym mamy do czynienia, to próba polaryzacji społeczeństwa w trakcie kampanii wyborczej i narzucania tematów, które socjolodzy pracujący dla PiS-u uznali za wygodne - mówił Bosak. - W mojej ocenie te pytania są sformułowane w sposób widocznie chytry, widocznie cwany, przewrotny i dlatego finalnie społeczeństwo jest mądre, zauważy waszą przewrotność, na tym stracicie - powiedział, choć przyznał, że Konfederacja patrzy na sprawę chłodnym okiem.

Podczas przemówienia kamery pokazywały przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a następnie skierowały się na Janusza Korwin-Mikkego, także posła Konfederacji. Okazało się, że poseł śpi i prawdopodobnie nie słuchał wypowiedzi Bosaka. To nie pierwsza tego typu sytuacja, gdy Korwin-Mikke zasnął podczas posiedzenia Sejmu.

Janusz Korwin-Mikke zasnął w Sejmie. Rzecznik: "Nie był to długi sen"

Sejm poparł wniosek rządu ws. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum

Sejmowa komisja ustawodawcza jeszcze w czwartek przygotuje odpowiedni projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Po zakończeniu prac trafi on pod głosowanie w ramach pierwszego czytania na sali plenarnej Sejmu.

