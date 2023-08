Z Krakowa o miejsca w Senacie powalczą 76-letni Jerzy Fedorowicz (okręg nr 32) i 63-letni Bogdan Klich (okręg nr 33). Platforma Obywatelska postawiła na nich, bo się sprawdzili w poprzednich wyborach.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz lider Polski 2050 Szymon Hołownia zawarli w czwartek (17 sierpnia) pakt senacki. - To nie znaczy, że jeszcze nie będzie jakichś korekt, które choćby z przyczyn losowych cały czas trwają, ale uzyskaliśmy porozumienie w sprawie wszystkich stu okręgów i to jest najważniejsze - powiedział senator KO Zygmunt Frankiewicz.

Kto z Krakowa startuje do Senatu? "To sprawdzona strategia"

W Krakowie, podzielonym na dwa okręgi, kandydatami do Senatu będą członkowie Platformy Obywatelskiej: obecni senatorowie Bogdan Klich (okręg nr 33) i Jerzy Fedorowicz (okręg nr 32). "To sprawdzona strategia - obaj okazali się skuteczni w poprzedniej kampanii wyborczej - Jerzy Fedorowicz pokonał Jana Dudę - ojca prezydenta RP, a Bogdan Klich objął mandat senatora, choć w jego okręgu oprócz kandydata PiS Krzysztofa Mazura startował jeszcze Rafał Komarewicz, który odbierał głosy kandydatowi zjednoczonej opozycji" - komentuje "Gazeta Wyborcza".

Zjednoczona Prawica nie zaprezentowała jeszcze list wyborczych. Mówi się, że do Senatu z ramienia PiS będzie kandydował obecny wicewojewoda Mateusz Małodziński i być może radny Bolesław Kosior.

Wybory do Senatu. Włodzimierz Czarzasty: Pokazaliśmy, że umiemy się dogadać

- Jestem przekonany, że tak, jak nam się udało ze wzajemnym szacunkiem, ze zrozumieniem własnych racji, ustalić wspólną listę do Senatu, też po wyborach będzie nam łatwiej ustalić także współpracę. Jestem przekonany, że po wygranych wyborach, więc ta odpowiedzialność będzie jeszcze większa - powiedział na wspólnej konferencji prasowej liderów opozycji Donald Tusk. - Pokazaliśmy, że umiemy się dogadać (…) To dobrze wróży na przyszłość - dodał Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. - Pójdziemy z różnych komitetów, ale żadna z naszych formacji nie będzie sobie wchodziła w drogę w tych wyborach do Senatu - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. - Jesteśmy tu nowi, ale bardzo się cieszymy, że możemy wziąć udział w tym porozumieniu, pakcie senackim, który jest pokazaniem w dogodny sposób tego, na czym nam w polityce bardzo zależy. Nam zależy w Trzeciej Drodze o to, żeśmy ją zawiązali, na rozwiązywaniu spraw ludzi, a nie polityków - mówił Szymon Hołownia z Polska 2050.