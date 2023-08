Koalicja Obywatelska w środę (16 sierpnia) zatwierdziła listy kandydatów do Sejmu i Senatu. - Dziś w Polsce już nikt nie ma zamiaru udawać, o jak ważne rzeczy idzie, o jak ważnych sprawach zdecydujemy 15 października. Do tego potrzebni nam byli ludzie z każdej strony i sceny politycznej i życia publicznego - mówił lider KO Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. - Potrzebne nam były autorytety, doświadczeni parlamentarzyści, ale też debiutanci - dodał.

Aleksandra Wiśniewska nową gwiazdą KO? Wystartuje z Łodzi

Za sprawą Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej głośno zrobiło się o Aleksandrze Wiśniewskiej, która wystartuje do Sejmu z piątego miejsca w Łodzi. Była szefową misji humanitarnych, a aktualnie pełni funkcję społecznej pełnomocniczki prezydentki miasta Hanny Zdanowskiej.

"Po raz pierwszy zaangażowała się w pomoc humanitarną cywilom w potrzebie prawie dekadę temu - w wieku 21 lat pomagała ratować tonących na Morzu Śródziemnym. Od tamtej pory służyła w obozach dla uchodźców w Grecji, Francji, na misjach ONZ w Turcji i Jordanii, a jako szefowa misji zarządzała dużymi misjami humanitarnymi na wojnach w Iraku, Jemenie i Ukrainie" - przekazał portal lodz.pl.

Łódź. Ambasadorka kampanii społecznej "Odważysz Się?" wystartowała w wyborach

Aleksandra Wiśniewska została także ambasadorką kampanii społecznej "Odważysz Się?", która ma zachęcić młodych obywateli do udziału w wyborach parlamentarnych. W pojazdach MPK oraz na miejskich przystankach pojawiły się banery kampanii społecznej ze zdjęciem i nazwiskiem Aleksandry Wiśniewskiej.

- Naszym zdaniem jest to pseudo-kampania społeczna mająca na celu wykreowanie kolejnego kandydata Platformy Obywatelskiej / Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych – stwierdził Sebastian Bulak, radny PiS w Łodzi w wypowiedzi dla "Dziennika Łódzkiego". Tytuł ten przejęty przez Orlen (jak wiele innych gazet lokalnych), zaczyna artykuł o Wiśniewskiej stwierdzeniem: "mówi się, że kampanię finansuje MPK", choć na stronie kampanii jest informacja: Kampania profrekwencyjna nie jest finansowana ze środków publicznych i samorządowych. Działamy dzięki wsparciu organizacji pozarządowych. Sama kandydatka do Sejmu wypowiadając się w tekście także oznajmiła, że nie korzysta z finansowania publicznego.

Hanna Gill-Piątek prześwietla wydatki rządu na fundację Rydzyka. Kasa płynie

Wikipedia usunęła biogram Aleksandry Wiśniewskiej. Bazował na źródłach pierwotnych

"Dziennik Łódzki" cytuje też publiczne Radio Łódź, które podało, że w pierwszej połowie sierpnia administratorzy Wikipedii usunęli ze strony biogram Aleksandry Wiśniewskiej. Większość informacji została opublikowana na podstawie źródeł pierwotnych - wypowiedzi kandydatki do Sejmu. "Choć biogram zawierał dane dotyczące ogromu projektów Polskiej Akcji Humanitarnej, w których brała udział, a nawet za nie odpowiadała, to w całej domenie pah.org.pl, Aleksandrę Wiśniewską wymieniono zaledwie w dwóch miejscach i to bardzo oględnie" - podało Radio Łódź.

Wołoszański, Kołodziejczak, Bodnar na listach KO. Znamy pełną listę

Radio cytuje też wypowiedzi wielu wikipedystów, którzy zakwestionowali biogram Wiśniewskiej: "Jakim cudem studentka w wieku 21 lat "współpracowała z parlamentem brytyjskim" lub "organizowała konwoje z pomocą humanitarną"? Co dokładnie robiła jak "pracowała dla ONZ nad strategią odpowiedzi na wojnę w Syrii"? Źródłem na tak wybitne osiągnięcia nie może być wywiad z nią samą. Jeśli faktycznie tak wiele zrobiła to gdzie są niezależne źródła?"

Czas tworzenia biogramu w Wikipedii zbiegł się z akcją "Odważysz się?". Jeden z administratorów internetowej encyklopedii ocenił, że strona powstała ze względów politycznych.