Z TVP do Sejmu. Magdalena Ogórek "jedynką" na listach PiS? "Wszystko w rękach prezesa"

- Na pewno w ciągu najbliższych dni zaprezentujemy nasze listy wyborcze, do 6 września mamy czas, w związku z tym na pewno w terminie ustawowym to zrobimy - powiedział w czwartek (17 sierpnia) na antenie Polsat News rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak udało się dowiedzieć dziennikarzom "Super Expressu", czarnym koniem Jarosława Kaczyńskiego prawdopodobnie będzie... Magdalena Ogórek.

Magdalena Ogórek, prezenterka w TVP Info, była kandydatka SLD w wyborach prezydenckich w 2015 r.(wówczas była "czarnym koniem" Leszka Millera), może być "jedynką" w swoim rodzinnym Rybniku. "W grę wchodzą też inne śląskie okręgi" - podaje "Super Express". - Ani nie potwierdzę, ani nie zdementuję. Od takich spraw są sztaby wyborcze, a nie lokalni politycy - skomentował doniesienia Bolesław Piecha, który w 2019 roku otwierał rybnicką listę PiS. Z kolei inny polityk Zjednoczonej Prawicy przekazał dziennikarzom, że nie zapadły jeszcze w tej sprawie wiążące decyzje. - Trwają rozmowy. Wszystko jest w rękach prezesa - dodał. Magdalena Ogórek nie udzieliła komentarza.

O Magdalenie Ogórek usłyszała cała Polska w 2015 roku, kiedy została kandydatką SLD na prezydenta Polski. Zajęła w wyborach 5. miejsce, zdobywając 353 883 głosy (2,38 proc. głosów ważnych). - Kandydatka była zupełnie nieprzygotowana do wejścia w politykę. W pewnym momencie nie było wiadomo, czy jest lewicowa, liberalna czy konserwatywna. Popełniała mnóstwo gaf i nie miała nic ciekawego do powiedzenia poza mętnymi bon motami o "pisaniu prawa na nowo" i dzwonieniu do Putina. Ale na pewno Magdalena Ogórek zapisała się w historii jako jeden z ważnych czynników takiego oto epokowego wydarzenia, że postkomunistyczna lewica wypadła wtedy z Sejmu. Podejrzewam, że tradycyjni wyborcy SLD obserwowali kampanię prezydencką i nie wierzyli w to, co widzą - ocenił w 2022 roku w rozmowie z portalem Wirtualne Media dziennikarz OKO.press Michał Danielewski.

Kariera zawodowa Magdaleny Ogórek pełna jest nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 2016 roku zaczęła pisywać do tygodnika "Do Rzeczy". Stała się także gwiazdą Telewizji Polskiej. Można ją zobaczyć m.in. w programach: "Plan dnia", "W tyle wizji" czy "O co chodzi".