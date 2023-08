Posłanka Hanna Gill-Piątek 8 lutego 2023 r. opuściła szeregi Polski 2050 Szymona Hołowni. W nadchodzących wyborach parlamentarnych wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej. Posłanka regularnie pyta rząd, na co przeznacza pieniądze podatników. 3 lipca wystosowała interpelację poselską do wszystkich resortów w sprawie dotacji dla zgromadzenia zakonnego redemptorystów w pierwszym półroczu 2023 r. Zapytała m.in. o dofinansowanie fundacji Lux Veritatis (nadawcy TV Trwam), której prezesem zarządu jest ksiądz Tadeusz Rydzyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w Sejmie. Suski niszczy baner Śmiszka i Treli

Ministerstwo zdrowia przekazało w 2023 r. fundacji Rydzyka 300 tys. zł. Gill-Piątek: Niedzielskiemu nie pomogły obfite ofiary

"Po zwycięstwie w październiku 2019 r. partia pokazała, że potrafi się Rydzykowi odwdzięczyć. W ciągu ostatnich czterech lat organizacje związane z redemptorystami otrzymały milionowe dotacje ze Skarbu Państwa. Wiemy o tym między innymi dzięki odpowiedzi na dwie serie moich interpelacji do wszystkich resortów (w 2021 r. i z początku br.), gdzie pytałam o transfery z ministerstw na dzieła toruńskiego zakonnika za okres od 2015 r. do końca 2022 r." - czytamy w interpelacji.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 3 sierpnia przekazał, że w czerwcu tego roku Ministerstwo Zdrowia zawarło z fundacją Lux Veritatis umowę, opiewającą na 299 997 zł. Chodziło, o emisję spotów na antenie Telewizji Trwam w ramach kampanii "Dla Zdrowia Polaków". - Jeśli ministrowi Niedzielskiemu nie pomogły obfite ofiary, które składał na tacę ojca Tadeusza Rydzyka, to widocznie to nie jest jednak gwarancja na przychylność niebios - ironizowała w rozmowie z "Faktem" Hanna Gill-Piątek. - Minister Niedzielski, zamiast mandatu poselskiego w Pile, dostał mandat za złe zachowanie w postaci dymisji. Coś jednak szwankują te koneksje Rydzyka w niebie. Szkoda tylko pieniędzy podatników - dodała.

Dlaczego Niedzielski został zdymisjonowany? Po wpisie zawrzało nawet w PiS

Liderem resort Marelny Maląg. Z ministerstwa rodziny do fundacji Rydzyka trafiło aż 549 507 zł

Ministerstwo Zdrowia znalazło się w czołówce instytucji rządowych wspierających "dzieła toruńskiego zakonnika", ale liderem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym roku resort Marleny Maląg na spoty emitowane w TV Trwam przeznaczył 549 507 zł - przekazał Stanisław Szwed w odpowiedzi na interpelację Hanny Hill-Piątek.

Ile MF wydało na PR? Miliony! Prawie 3,8 mln na kampanię o zwrocie podatków

"W pierwszym półroczu 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zawarł umowy z Fundacją Lux Veritatis". Dwie z nich dotyczą "zakupu czasu antenowego na przeprowadzenie przez Telewizję Trwam kampanii informacyjno-edukacyjnych":

"Rząd blisko seniorów" z terminem realizacji 16 marca - 16 kwietnia 2023 r. na kwotę 49 569 zł;

"Rząd blisko rodzin" z terminem realizacji 11 maja - 12 czerwca 2023 r. na kwotę 49 938 zł.

Oprócz tego została zawarta trzecia umowa w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny "Po pierwsze Rodzina!" na rok 2023. Jak możemy przeczytać, "dofinansowaniem objęto realizację zadania publicznego pt. 'Wygraj małżeństwo'". Fundacja Lux Veritatis w ramach tego projektu może liczyć na 450 tys. zł dotacji.

Z Kancelarii Premiera do fundacji Rydzyka poszło 350 tys. zł

Z kolei minister Michał Schreiber przekazał w piśmie, że od 1 stycznia 2023 r. Kancelaria Premiera zawarła dwie umowy z kierowaną przez o. Rydzyka fundacją. Pierwsza z nich została podpisana 6 kwietnia i dotyczy "zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji w stacjach telewizyjnych spotów świątecznych". Wyniosła 100 tys. zł. Druga umowa jest z 15 czerwca i dotyczy czasu antenowego na potrzeby pokazania spotów informacyjnych. Kwota opiewała na 250 tys. zł. - Premier przyzwyczaił już nas do tego, że zawsze daje na tacę, a ojciec Tadeusz z pokorą i gorliwością wyciąga ręce po te skromne datki na swoje dzieła. Za coś trzeba opłacić te nadajniki na Uralu - skomentowała w "Fakcie" Gill-Piątek. - Nie ma już symbolicznego "co łaska", tylko faktura z krótkim terminem płatności, żeby wyrobić się przed wyborami. To jest niesamowite, że jeden duchowny windykuje pół rządu - dodała.