PiS chce do granic możliwości "grzać" referendum. Nawet kosztem programu

- Mieliśmy najlepszy tydzień od początku kampanii - słyszymy od polityka tego obozu, bliskiego sztabowi. Ma na myśli także trwającą już od miesięcy prekampanię, a nie formalną kampanię liczoną od momentu rozpisania na 15 października wyborów przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak słyszymy od naszego rozmówcy, zwłaszcza premier Mateusz Morawiecki dobrze sobie radził w minionym tygodniu i angażuje się w kampanię, choćby publikując codzienne podsumowanie dnia w mediach społecznościowych i walcząc o zasięgi w tychże mediach.

Ogłaszanie pytań referendalnych sztabowcy PiS rozpisali na miniserial. Zaczynano od nagrania w internecie w mediach społecznościowych, później rozwijano tematykę pytań na konferencjach prasowych. Nie obyło się bez potknięć - dwa pytania ekspresowo, już po ich ogłoszeniu przez Beatę Szydło i Jarosława Kaczyńskiego, przeredagowano.

Cztery pytania, które PiS chce zadać w referendum mają dotyczyć wieku emerytalnego, muru na granicy z Białorusią, "wyprzedaży" spółek Skarbu Państwa i polityki migracyjnej w ramach Unii Europejskiej. Kolejno w spotach prezentowali te pytania: prezes PiS Jarosław Kaczyński, była premier Beata Szydło, premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak. W PiS - choć brzmi to nieco komicznie - śledzono, kto swoim nagraniem wygeneruje więcej odtworzeń. Miały one ponadmilionowe zasięgi. Na samym Twitterze nagrania Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego miały po 1,5 mln wyświetleń. Pytanie ogłoszone przez Mateusza Morawieckiego - 1,1 mln. A film z Mariuszem Błaszczakiem - 800 tys.

Jak słyszymy w obozie rządzącym, pytania referendalne mają być "grzane", eksploatowane jak najmocniej - do granic możliwości. I mają zdominować cały przekaz obozu rządzącego w najbliższych tygodniach. - Wyciśniemy z kampanii wokół referendum, ile się da - mówi nam zorientowany polityk PiS. Kampania wokół referendum ma być osią przekazu PiS.

Wykonywane na bieżąco przez sztabowców sondaże miały nieco odbić w górę - minimalnie, bo o ok. 2 punkty (w granicach błędu) i dobić do ok. 39 proc. (wśród wyborców zdecydowanych, na kogo zagłosują).

Do deklaracji polityków o tym, jak wyglądają ich wewnętrzne sondaże, należy podchodzić z dystansem. Niemniej liczba ta - 39 proc. - nie robi wielkiego wrażenie. Zwłaszcza że kilka miesięcy temu i prezes PiS, i ówczesny szef sztabu tej formacji przekonywali publicznie, że ich badania spokojnie pokazują ponad 40 proc. Wynik poniżej 40 proc., jaki teraz deklarują nasi rozmówcy z PiS, nie daje samodzielnej większości obozowi Zjednoczonej Prawicy.

Ogłoszenie pytań i kampania wokół nich przerwała udane minione tygodnie opozycji. - Platforma miała lepszy czas od nas, ale udało nam się go teraz przerwać - słyszmy z kręgu sztabowców. - Teraz Platforma gra na polach, które myśmy wskazali. Donald Tusk jest w defensywie - dodaje nasz rozmówca.

Tusk pokrzyżował plany

Donald Tusk zogniskował 16 sierpnia uwagę mediów na Platformie Obywatelskiej. Ogłosił bowiem alians z AgroUnią Michała Kołodziejczaka, wciągnął też na listy kilka osób z Sejmu niebędących dotychczas w KO (m.in. posłankę Hannę Gill-Piątek i posła Michała Wypija), a także Bogusława Wołoszańskiego, który ma być nr 1 KO w okręgu, w którym tradycyjnie startuje z PiS Antoni Macierewicz.

Wołoszański jest doskonale znany i popularny z racji autorstwa programu telewizyjnego "Sensacje XX wieku" - i to jest kłopot dla PiS, ale jednocześnie, jak mówią nasi rozmówcy z obozu rządzącego, w czasie kampanii - gdy stanie on naprzeciw Macierewicza - kandydat PiS będzie mógł eksploatować kwestię współpracy Wołoszańskiego ze służbami PRL. Sam Wołoszański pytany już o to, że był zarejestrowany jako tajny współpracownik tychże służb, nazywał to "odgrzewaniem kotleta".

PiS na bieżąco zleca badania, jakie reakcje w elektoracie wywołują pytania. Reakcje testowano już na etapie wymyślania pytań, a teraz jest to czynione ponownie. Zwłaszcza istotne jest to, że na pytania referendalne odpowiada zgodnie z wolą PiS, czyli 4 razy "przeciw", elektorat dużo szerszy niż samego PiS-u. W dwóch dużych badaniach zleconych przez PiS co najmniej 70 proc. badanych z ogółu elektoratu odpowiadało "jestem przeciw" słysząc propozycje pytań referendalnych PiS. Na Nowogrodzkiej widzą w tym szansę na podzielenie i zdemotywowanie elektoratu opozycji, co miałoby w efekcie podreperować wynik PiS w wyborach.

Co ciekawe, sam Jarosław Kaczyński przyznał w tygodniku "Sieci", że w kampanii korzysta z usług doradców z USA. - Punktowo sięgamy po porady, cenimy sobie zwłaszcza kompetencje amerykańskich specjalistów. Z analiz, które otrzymałem niedawno, wynika, że niemal w pełni zgadzają się z naszymi intuicjami.

Reakcja Donalda Tuska na pytania referendalne miała dosłownie rozśmieszyć sztabowców PiS. - Uroczyście, przed wami, unieważniam referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy udają, że jest to gra polityczna, a PiS robi sobie kampanię za państwowe pieniądze - stwierdził Tusk przy okazji obrad Rady Krajowej PO tuż po ogłoszeniu transferów na listy KO. Nie stwierdził wprost, że wzywa do bojkotu, ale przekonywał, że pytania są w istocie "aktem oskarżenia" wobec rządów PiS.

Centrala PiS kalkuluje, czym mógłby skutkować bojkot referendum przez Platformę.

- Jeśli Tusk wezwie do bojkotu referendum, to może tym przekonać część wyborców, że jednak po wyborach jest gotowy podnieść wiek emerytalny. Tusk mówi, że unieważnia referendum, ale część jego wyborców będzie chciała zagłosować w tym referendum choćby przeciw podwyżce wieku emerytalnego

- słyszymy kalkulacje sztabowców. Na taki efekt obóz PiS liczy. Wedle naszych informacji sztab PiS rozważa odsunięcie w czasie wielkiej konwencji programowej obozu rządzącego. Na niej to PiS chce pokazać całościowy program wyborczy. Wedle dotychczasowych zapowiedzi miała się ona odbyć na przełomie sierpnia i września. Teraz jednak na Nowogrodzkiej rozważane jest przesunięcie konwencji i ogłoszenia programu, by nie zajmować przestrzeni tematyce referendum - ona bowiem ma być absolutnie centralnym przekazem obozu rządzącego w najbliższych tygodniach.