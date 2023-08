Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym. Jest podpis prezydenta

Głównym celem dokumentu jest wprowadzenie do ustawy z 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym przepisów umożliwiających przeprowadzanie referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

W ustawie przesądzono ponadto, że wyniki głosowania i protokoły głosowania w referendum ogólnokrajowym pochodzące zarówno z obwodów głosowania utworzonych za granicą, jak i utworzonych na polskich statkach morskich, są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy (obecnie protokoły i wyniki pochodzące z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora). Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W środę Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Referendum 2023. Pierwsze i drugie pytanie uległo zmianie

Mateusz Morawiecki w środę (15 sierpnia) złożył wniosek w sprawie referendum do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek. W piśmie pojawiła się propozycja czterech pytań, które w ostatnim czasie były prezentowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że zmieniły swoje ostatecznie brzmienie.

Przypomnijmy, pierwsze pytanie ogłosił 11 sierpnia wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". We wniosku zostało inaczej skonstruowane: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

O drugim pytaniu referendalnym poinformowała 12 sierpnia europosłanka i była premierka Beata Szydło. "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?" - miało brzmieć. W tym przypadku też zaszły zmiany: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Referendum. PiS zmienił treść dwóch pytań

Trzecim pytaniem będzie ogłoszone pierwotnie jako czwarte przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" - przekazał 14 sierpnia polityk.

Pytanie, które ogłosił 13 sierpnia Mateusza Morawieckiego, nie zmieniło swojej treści. Nadal brzmi: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". We wniosku zgłoszonym przez Radę Ministrów z trzeciego miejsca spadło na czwarte. Przypomnijmy, pytanie wzbudziło najwięcej kontrowersji. - Jest tam podwójna nieprawda - podkreślił były szef PKW, Wojciech Hermeliński. - Mówi się o "tysiącach imigrantów". Nic takiego nie wynika z rozstrzygnięć UE. Komisarz Johansson od dawna mówi, że Polski to nie będzie dotyczyło. To nie są tysiące - dodał. Hermeliński zwrócił również uwagę na samo sformułowanie "nielegalni imigranci" oraz to, że pytanie to "zmierza do zmiany Konstytucji". Więcej na ten temat w artykule:

