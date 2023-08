Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas listopadowego spotkania w Ełku przekonywał, że spadek dzietności w Polsce może być m.in. spowodowany piciem dużych ilości alkoholu przez młode kobiety. Polityk twierdził, że mniejsza liczba urodzeń dzieci, to "nie jest kwestia tylko materialna, to jest kwestia pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pań".

Zobacz wideo Jackowski o dawaniu w szyję: To była nieprzemyślana i obraźliwa wypowiedź (wypowiedź z listopada 2022 r.)

- Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - mówił Kaczyński, powołując się na "rozmowę z ekspertem od uzależnienia od alkoholu", którą miał odbyć w latach 80. Prezes PiS stwierdził, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - powiedział.

Na początku stycznia szczecińska prawniczka i prezeska Fundacji RÓWNiE Dagmara Adamiak poinformowała o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Aktywistka twierdziła, że polityk zniesławił ją słowami o "dawaniu w szyję". Sprawa początkowo trafiła do Sądu Rejonowego w Ełku, jednak decyzją Sądu Okręgowego w Suwałkach przekazano ją do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza.

Jarosław Kaczyński. Wniosek o uchylenie immunitetu

Pełnomocnik Dagmary Adamiak złożył pod koniec kwietnia do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej. W środę wnioskiem zajęła się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

- Te słowa były poniżające w stosunku do mnie i mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński stanie przed sądem. Chciałabym, żeby powiedział mi w twarz przed tym sądem, dlaczego mówi takie rzeczy publicznie, co myśli, kiedy mówi takie słowa i nas wyśmiewa (...). Mam kontakt z wieloma kobietami w Polsce, które boją się mieć dzieci, nie stać ich też na to. Nie ma publicznych żłobków, przedszkoli, jest nam ciężko - mówiła podczas posiedzenia środowego sejmowej komisji Dagmara Adamiak. - Jest to nie do pomyślenia, że człowiek, który dzisiaj podejmuje najważniejsze decyzje w państwie, mówi takie rzeczy o młodych kobietach - dodała. - Pan poseł mówi, że ja piję i dlatego nie mam dzieci. No przepraszam bardzo. Zarabiam 4,2 tys. zł na rękę, 2,6 tys. zł płacę za mieszkanie. Po prostu mnie na to nie stać - zaznaczyła Dagmara Adamiak.

Jarosława Kaczyńskiego nie było na posiedzeniu, jako pełnomocnika wskazał posła PiS Bartosza Kownackiego. - Ewentualna zindywidualizowana grupa osób, których mogłaby ta wypowiedź dotyczyć, to grupa kobiet nadużywających alkoholu i nie mająca z tego powodu dzieci. Te osoby mogłyby czuć się urażone. Trudno, by akt oskarżenia formułowała osoba, która nie zalicza się do osób poniżonych i obrażonych - mówił Kownacki. Jak dodał, "nie można karać za poglądy i opinie". - Jest wiele innych powodów, dla których kobiety nie mają dzieci. Problemy społeczne, gospodarcze, ale wśród tych problemów są kwestie związane z nadużywaniem alkoholu. Warto odnieść się do tego, co mówią lekarze - podkreślił pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego. Dodał, że Dagmara Adamiak jest "aktywistką polityczną".

- Jarosław Kaczyński jest znany z tego, że jest szarmancki wobec kobiet. Nie ma się co śmiać, jest niewielu polityków w kraju, którzy mogą prezesowi dorównać (...). To, co prezes mówił na temat naszych pań, to była troska o ich kondycję, o kondycję naszego kraju, żeby było więcej dzieci - przekonywał z kolei w trakcie posiedzenia poseł PiS Marek Suski. Ocenił, że sformułowanie użyte przez Jarosława Kaczyńskiego "nie jest obraźliwe, raczej żartobliwe". - Pani nie powinna czuć się obrażona, bo ta wypowiedź jej nie dotyczy, chyba że pani rzeczywiście daje w szyję i poczuła się obrażona. Wygląda pani na osobę, która raczej nie jest osobą pijącą - dodał.

Sejmowa komisja może rekomendować przyjęcie lub odrzucenie wniosku o uchylenie immunitetu . Potem sprawą zajmą się wszyscy posłowie. "Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej" - czytamy w ustawie o wykonywaniu mandatu posła lub senatora.