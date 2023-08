Kaczyński zapytany o debatę z Tuskiem. Wskazuje, z kim chętnie porozmawia

Jarosław Kaczyński został w środę zapytany przez reportera TVN24, dlaczego nie chce debaty z Donaldem Tuskiem. Prezes PiS odpowiedział: "Z (Manfredem) Weberem chętnie".

Kaczyński nawiązał do tego, że Prawo i Sprawiedliwość wzywa do debaty Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Polityk w rozmowie z niemiecką telewizją ZDF nazwał bowiem partię PiS przeciwnikiem, z którym się walczy. Politycy partii rządzącej w Polsce grzmią, że Weber mówił o "wrogach", nie "przeciwnikach", a premier Mateusz Morawiecki zaapelował do niemieckiego deputowanego o dyskusję.

Do debaty Kaczyńskiego z Tuskiem nawiązał na antenie RMF FM rzecznik rządu. Przekazał, że nie widzi sensu debatowania lidera PiS z Donaldem Tuskiem. - Ciężko rozmawiać z nim w jakiejkolwiek debacie, jeśli za wieloma jego słowami idą po prostu regularne kłamstwa. On w debatach, zapowiedziach wyborczych, na przykład w 2011 roku przed czy po wygranych wyborach, mówił, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a podwyższył - stwierdził.

Po raz kolejny czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy kategorycznie odmawiają przystąpienia do debaty. Wyborcy chcieliby jednak zobaczyć polityczne starcie liderów partii.

Pod koniec lipca podczas badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani oto, czy ich zdaniem powinna odbyć się debata między liderami partii, które mają szansę znaleźć się w Sejmie. 48 proc. respondentów odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", a 33,1 proc. - "raczej tak". To łącznie 81,1 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 11,6 proc. - 4,8 osób stwierdziło, że do takiej dyskusji "zdecydowanie" nie powinno dojść, a zdaniem 4,8 proc. "raczej" nie powinno dojść. Z kolei 7,2 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Ostatnia debata pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem odbyła się 16 lat temu. Wówczas premier Kaczyński kreował swój wizerunek "zwykłego człowieka". W tekście poniżej przypominamy, jak wyglądała ostatnia debata Tusk-Kaczyński:

