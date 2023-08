Kołodziejczak o Tusku: "Zrobił z Polski kraj koczowniczy". Pytamy, czy podtrzymuje słowa. Mamy odpowiedź

Zobacz wideo Kołodziejczak wystartuje z Tuskiem. Komentarz ORB dla Gazeta.pl

- Nie przewiduję i nie wejdę do rządu ani z PiS, ani z Platformą - mówił pod koniec czerwca w Radiu ZET Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii. W środę okazało się, że Michał Kołodziejczak wystartuje w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. Będzie najpewniej "jedynką" w Koninie.

"Tusk zrobił z nas kraj koczowniczy". Pytamy, czy lider Agrounii dalej tak uważa

Prawo i Sprawiedliwość wypomina teraz liderowi rolniczej formacji inną wypowiedź ze wspomnianego wywiadu. - Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, no to brawo, to chce powrotu tego samego. Dzisiaj mentalnie i Platforma, i PiS są w 2015 roku - mówił lider Agrounii.

Zapytaliśmy o tę wypowiedź Michała Kołodziejczaka. - Po to startuję w wyborach, żeby było dużo lepiej. To jest moja odpowiedź - powiedział wymijająco lider Agrounii. Nie odpowiedział na pytanie, czy podtrzymuje swoje słowa o tym, że "Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu". Prezesa Agrounii zapytaliśmy też, kiedy zapadła decyzja ws. wspólnego startu. - Wczoraj - powiedział. Kołodziejczak przekazał nam też, że na listach znajdą się inni członkowie Agrounii. Skład jest ustalany.

Wołoszański, Kołodziejczak, Bodnar na listach KO. Znamy pełną listę

Michał Kołodziejczak startuje z list KO

W środę 16 sierpnia odbywa się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. - Dziś mogę ogłosić także ważną informację, że łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze. Z ludźmi, którzy mają na wiele spraw różne poglądy niż ja, ale którzy mają to samo przekonanie, co my wszyscy na tej sali - mówił lider PO podczas konferencji.

- Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. Wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi - mówił Michał Kołodziejczak. - Widzę, co dzieje się z polską wsią, rolnictwem. I to nie jest sprawa tylko ludzi ze wsi. To stało się z polskim rolnictwem, a zaraz stanie się z innymi gałęziami gospodarki. Musimy obronić polską wieś i Polskę. Wierzę, że obronimy Polskę - dodawał. Jak podkreślał, to nie była dla niego "łatwa decyzja".