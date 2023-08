"Jedynki" na listach wyborczych KO na Mazowszu. W Warszawie liderem Donald Tusk

Koalicja Obywatelska w środę (16 sierpnia) zatwierdziła listy kandydatów do Sejmu i Senatu. - Stawką wyborów 15 października jest przyszłość naszej ojczyzny, przyszłość naszych dzieci i wnuków na przyszłe lata, a nawet dziesiątki lat, uwolnienie Polski od wylewającej się zewsząd podłości - mówił lider ugrupowania podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo "W życiu się nie spodziewałem, że to zajdzie aż tak daleko". Adam Bodnar startuje z Tuskiem

"Jedynki" Koalicji Obywatelskiej. W Warszawie listę otworzy Donald Tusk

W Warszawie listę Koalicji Obywatelskiej otworzy Donald Tusk. W 2019 r. liderką była Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdobyła wówczas ponad 400 tys. głosów. Tym samym osiągnęła najlepszy indywidualny wynik w kraju i wygrała z Jarosławem Kaczyńskim. Teraz z pierwszej pozycji wystartuje do Senatu z okręgu toruńskiego.

Kołodziejczak i Tusk będą odbijać wieś PiS-owi. Jest komentarz z PSL

Przedstawiamy "jedynki" na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej:

Okręg podwarszawski (powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) - listę otworzy Jan Grabiec. Z tego okręgu wystartują także Kinga Gajewska i Maciej Lasek. Okręg płocki (powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz sam Płock) - numerem jeden będzie Marcin Kierwiński. Okręg siedlecko-ostrołęckim (powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz Ostrołękę i Siedlce) - z pierwszej pozycji wystartuje Kamila Gasiuk-Pihowicz. Okręg radomski (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom) - listę otworzy Joanna Kluzik-Rostkowska.

Kto jeszcze na listach KO? Michał Kołodziejczak, Hanna Gill-Piątek...

- To co was łączy to nie struktury organizacyjne tej lub innej partii. Ale waszym celem jest przywrócenie tego, co najświętsze w życiu publicznym i osobistym każdej i każdego z nas. I w Polsce naprawdę może być znowu tak, jak kiedyś sobie marzyliśmy - powiedział Donald Tusk. - Dziś w Polsce już nikt nie ma zamiaru udawać o jak ważne rzeczy idzie, o jak ważnych sprawach zdecydujemy 15 października. Do tego potrzebni nam byli ludzie z każdej strony i sceny politycznej i życia publicznego - dodał. - Potrzebne nam były autorytety, doświadczeni parlamentarzyści, ale też debiutanci - stwierdził.

Okazuje się, że z list KO wystartują Michał Kołodziejczak i Agrounia. Były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar będzie kandydatem do Senatu. Wśród kandydatów znalazła się także Hanna Gill-Piątek, która wcześniej należała do Polski 2050, obecna posłanka Lewicy Karolina Pawliczak, Apoloniusz Tajner i Bogusław Wołoszańki.

Wołoszański wystartuje z list KO. Zmierzy się w okręgu z Macierewiczem

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów (co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym). Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz senatorów mija 6 września.