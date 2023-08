Kim jest Michał Kołodziejczak? Nazywano go "młodym Lepperem". Sam woli być "Justinem Bieberem"

Donald Tusk w środę (16 sierpnia) ogłosił, że w wyborach parlamentarnych jego partia wystartuje razem z Agrounią. - Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. Wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi - mówił lider ugrupowania Michał Kołodziejczak podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

Kim jest Michał Kołodziejczak? Polityk został nazywany "młodym Lepperem"

Michał Kołodziejczak urodził się w 1988 roku w Sieradzu. W 2007 ukończył liceum ogólnokształcące i rozpoczął pracę w gospodarstwie. W 2014 roku startował z listy PiS na stanowisko radnego gminy Błaszki. Rok później został wykluczony z partii za organizowanie protestów (radnym pozostał do końca kadencji). Ponownie zrobiło się o nim głośno w 2018 roku. Powołał wówczas stowarzyszenie Unia Warzywno-Ziemniaczana i zorganizował protest przeciwko polityce rządu w sprawie walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń i przeciwko niskim cenom skupu płodów rolnych w województwie łódzkim. To właśnie wtedy został okrzyknięty "młodym Lepperem". Sam jednak ocenił, że do polityka Samoobrony mu daleko i wołałby być nazywany "Justinem Bieberem polskiego rolnictwa".

Michał Kołodziejczak mieszka we wsi Orzeżyn w województwie łódzkim. Zajmuje się branżą ziemniaczaną. - W gospodarstwo trzeba inwestować. Inaczej się nie da. Zarabiam tyle, ile wydaję - mówił w 2022 roku dziennikarzom Onetu. - Jak kupię te trzy hektary, na które ostatnio odkładałem - to będę miał 20. Mój brat ma jeszcze kilkadziesiąt hektarów i mój ojciec też kilkadziesiąt. Prowadzimy to we trzech - dodał.

25 stycznia 2022 roku eksperci z interdyscyplinarnego laboratorium Citizen Lab poinformowali, że Kołodziejczak był inwigilowany przy użyciu Pegasusa. - Mamy do czynienia z niebywałym skandalem. Sfera podsłuchów dotyczy nie tylko polityków, ale zwykłych ludzi, którzy angażują się w ruch społeczny czy planują budowę partii politycznej. Narzędzia przeciw przestępcom, rozbijają młode organizacje. Kaczyński był ze mną w kościele, w konfesjonale, w łóżku, przy rozmowie w banku - stwierdził wówczas.

Agrounia - partia protestu. Latami bez koalicjanta

Michał Kołodziejczak 7 grudnia 2018 roku zarejestrował stowarzyszenie Agrounia. W maju 2021 roku poinformował o zebraniu wymaganych podpisów do przekształcenia stowarzyszenia w partię. Już w sierpniu złożył wniosek o jej rejestrację. "Łączymy środowisko rolników i konsumentów. Obnażamy absurdy dotychczas prowadzonej polityki rolnej. Pracujemy, by polska wieś była silną branżą gospodarki" - brzmi opis ugrupowania.

Michał Kołodziejczak z Agrounii startuje z list KO. "Odbijemy wieś PiS-owi"

Agrounia pozostawała jedną z nielicznych sił na scenie politycznej, która nie posiadała koalicjanta. W 2023 roku - jak stwierdził jej lider - "miała być koniem pociągowym dla Porozumienia". "Z powodu pogłębiających się różnic programowych" Magdalena Sroka poinformowała, że zakończyła z Kołodziejczakiem współpracę. "To nieprawda, że Porozumienie zakończyło współpracę. Magdalena Sroka zachowała się jak typowy polityk. Okłamała Państwa" - pisał z kolei Kołodziejczak. Po zerwaniu współpracy Agrounia toczyła rozmowy m.in. z Trzecią Drogą. Finalnie Hołownia i Kosiniak-Kamysz odrzucili partię, z czego prawie natychmiast skorzystał Donald Tusk.