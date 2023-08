Antoni Macierewicz wraca na stołek szefa MON? Rzecznik rządu reaguje na doniesienia

We wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że "w kuluarach sejmowych krążą od pewnego czasu informacje, że minister Błaszczak pięknie robi defiladę, bo ma być to defilada pożegnalna dla niego, ponieważ Antoni Macierewicz ma zostać kolejnym ministrem obrony narodowej". - Już raz tak było, że miał być Jarosław Gowin ministrem obrony narodowej, został Macierewicz. Ta defilada ma być chyba pożegnalna dla ministra Błaszczaka, bo Antoni Macierewicz ma wrócić na funkcję ministra. Na to nie ma naszej zgody, przede wszystkim nie ma na to zgody żołnierza polskiego, polskich oficerów - powiedział.

Do tych słów odniósł się rzecznik rządu na antenie RMF FM. - Nie ma absolutnie takiej decyzji. Widziałem tę wypowiedź. To jest przykład takiego stwierdzenia, które jest wyssane z palca, a jednocześnie to dla PSL korzystne, że ten temat się pojawia. Takie sztuczki polityczne tuż przed wyborami - zaznaczy Piotr Müller i dodał, że Mariusz Błaszczak zostaje na stanowisku szefa MON.

Polityk PiS został zapytany o to, czy dojdzie do debaty Tusk-Kaczyński. Jak podkreślił, taka "debata nie ma sensu". - Ciężko rozmawiać z Donaldem Tuskiem w jakiejkolwiek debacie, jeżeli za wieloma jego słowami idą regularne kłamstwa. Zapowiadał (...), że nie podwyższy wieku emerytalnego, a podwyższył - powiedział rzecznik rządu. - Pan Donald Tusk mówił, że zapora na granicy polsko-białoruskiej jest niepotrzebna, że nie powstanie, teraz nagle okazuje się, że twierdzi, że jest potrzebna - zaznaczył. - Jeszcze raz podkreślę: z Donaldem Tuskiem, który po prostu kłamie jak najęty, nie sposób jest dyskutować. (...) My zaproponowaliśmy debatę z jego szefem, czyli Manfredem Weberem. Jeżeli pan Weber jest chętny, to zapraszamy - stwierdził Piotr Müller.

Manfred Weber, należący do CSU przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF mówił: "Każda partia musi zaakceptować rządy prawa, to jest zapora ogniowa przed przedstawicielami PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media". Wymienił też trzy zasady, które - według niego - muszą być przestrzegane przez "demokratycznych" partnerów politycznych. - Wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji czy PiS w Polsce, są przeciwnikami i walczymy z nimi - powiedział Manfred Weber. Więcej w poniższym tekście:

Poseł był pytany również o agresję, która pojawiła się w wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, prezes partii rządzącej mówił ostatnio m.in. o "potężnym obozie zdrady narodowej", że Donald Tusk "to wróg naszego narodu, niech idzie do Niemiec i tam szkodzi", "to personifikacja zła". - Nazywanie niektórych rzeczy wprost i twardo nie oznacza agresji - zaznaczył Müller i zapewnił, że jego obóz polityczny będzie używać "twardego języka". - Donald Tusk realizować politykę resetu z Rosją i realizował politykę przytakiwania Angeli Merkel, która miała interesy również z Moskwą - dodał.

W środę na antenie RMF FM Piotr Müller mówił też o referendum, którym ma zająć się Sejm. - Nasz klub parlamentarny poprze ten projekt, pytanie co zrobią inne kluby. Już widać też zapowiedzi bojkotu. Najwięksi demokraci, którzy chodzili z koszulkami konstytucja, dzisiaj zapowiadają również, że nie będą brali udział w referendum. Takie ich prawo oczywiście, mogą to zrobić - powiedział. - Osoby, które są w naszym - szeroko rozumianym - obozie politycznym nie miały problemu z popieraniem różnych ustaw, a tym bardziej z poparciem referendum - stwierdził.

W ostatnich dniach politycy Prawa i Sprawiedliwości - Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki oraz Mariusz Błaszczak - przedstawili pytania, które miałyby zostać zadane Polakom w czasie referendum. Oto one:

Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?

Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Na grafikach, na których PiS przedstawił pytania, iksem zaznaczone były odpowiedzi "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa". Na 16 i 17 sierpnia zwołane zostało posiedzenie Sejmu. W ostatnim dniu posiedzenia zaplanowano prace nad wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum. PiS chce, żeby referendum odbyło się w dniu wyborów, czyli 15 października.