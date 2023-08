KPRM nabiera wody w usta ws. lotu Morawieckiego na wiec PiS-u. Powód? "Ważny interes państwa"

Wiec organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość początkowo miał odbyć się w Łodzi, ostatecznie jednak stanęło na Bogatyni. Tam 24 czerwca, oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, pojawili się m.in. marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro i inni politycy Zjednoczonej Prawicy.

Zobacz wideo Wiec Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni. Kaczyński o Polsce "pełnej szczęścia i zabawy"

Portal Onet.pl podał kilka dni później, że na partyjny wiec Morawiecki przyleciał z Warszawy rządowym samolotem. Jak poinformował dziennikarz Jacek Harłukowicz, rządowy embraer E175LR tego dnia miał czterech pasażerów. Samolot wystartował z Warszawy o 10.02, a po 37 minutach wylądował na lotnisku we Wrocławiu. Następnie premier i towarzyszące mu osoby mieli wsiąść do limuzyn, które zabrały ich do Bogatyni. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie odpowiedziała wówczas na pytania przesłane przez Onet.pl.

KPRM o locie Morawieckiego: Dane wyłączone z publicznego udostępnienia

Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Wałęsa pod koniec czerwca zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z zapytaniem, w którym wskazał, że rządowy samolot "jest wykorzystywany do przewozu najważniejszych urzędników państwowych, w czasie gdy pełnią obowiązki służbowe".

Onet: Morawiecki na partyjny wiec PiS w Bogatyni udał się rządowym samolotem

"Udział Pana Premiera w konwencji partyjnej PiS nie był związany z wykonywaniem funkcji publicznych. Korzystanie z samolotów rządowych wiąże się z istotnym obciążeniem dla polskiego budżetu. Powstają wątpliwości w związku z faktem, że w okresie kryzysu gospodarczego, kiedy większość polskich rodzin boryka się z rosnącą inflacją i kosztami życia, samolot ten jest wykorzystywany przez premiera w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem" - napisał parlamentarzysta.

Jarosław Wałęsa chciał wiedzieć m.in., jaki był koszt lotu i dlaczego Mateusz Morawiecki skorzystał tego dnia z tej formy transportu. Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęła po nieco ponad miesiącu.

"Uprzejmie informuję, że dane dotyczące przedmiotowego lotu zostały, zgodnie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie, wyłączone z publicznego udostępnienia ze względu na ważny interes państwa i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie" - odpowiedział krótko minister-członek rady ministrów Łukasz Schreiber.