Święto Wojska Polskiego. Błaszczak rozpoczął od pochwał dla Kaczyńskiego

W Warszawie na Wisłostradzie o godzinie 14 rozpoczęła się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ulicami stolicy przemaszerowało dwa tysiące żołnierzy, przejechało 200 pojazdów, a na niebie pojawiło się prawie sto samolotów.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu głos jako pierwszy zabrał szef MON. - Dziś widzimy moc Wojska Polskiego. Zobaczymy na własne oczy, jak dużo zmieniło się w wojsku w ciągu ostatnich kilku lat - rozpoczął Błaszczak.

- 15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej1920 i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej Ojczyzny. To także idealny dzień, by pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic i pokazać, że Polska stała się liczącym graczem na międzynarodowej scenie - dodał. Zapowiedział, że w czasie defilady zobaczymy "siłę i nowoczesność". Następnie szef MON przeszedł do pochwał dla Jarosława Kaczyńskiego. - To dzięki przywództwu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego wprowadziliśmy ustawę o obronie ojczyzny, na której budujemy fundament siły wojska polskiego - mówił dalej.

Następnie Błaszczak podziękował żołnierzom na polsko-białoruskiej granicy i zapowiedział, że jeszcze dziś uda się tam, by osobiście podziękować im za służbę.

Następnie głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca zwrócił się do wojskowych i podziękował im za służbę.

- To dobry czas, żeby mówić o bezpieczeństwie. (...) Każdy widzi, że to sprawa fundamentalna. Znowu przyszło nam żyć w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodną granicą toczy się wojna. Brutalna agresja na niepodległą Ukrainę przyniosła śmierć i cierpienia - mówił prezydent.

- Od pierwszych dni prezydentury bezpieczeństwo było dla mnie najważniejszą sprawą. Budowa silnej armii jest fundamentem mojej prezydentury. Ostatnie osiem lat to odbudowa wojska i wzmacnianie bezpieczeństwa. Wcześniej mieliśmy sytuację odwrotną: ze zmniejszaniem liczebności sił zbrojnych, likwidacją jednostek z zanikającą obecnością wojskową na wschodzie Polski. Nie może być powrotu do tamtej błędnej polityki - wymienia Andrzej Duda.

Następnie prezydent przeszedł do porównań liczebności sił zbrojnych. - Jeśli ktoś krytykuje nasze zaangażowanie i wsparcie, w gruncie rzeczy nie rozumie niczego, nie rozumie, na czym opiera się bezpieczeństwo polskie - kontynuował. Dodał też, że rosyjskie i białoruskie służby sterowały atakiem na naszą wschodnią granicę, a Polska doskonale zdała ten test. - Niektórym nie podobają się wydatki na obronność. Nie stać nas na bezczynność - podkreślił.

Jaki sprzęt można zobaczyć na defiladzie?

Ministerstwo obrony narodowej zapowiedziało, że najnowocześniejszy sprzęt wojskowy zaprezentują żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. Pokazane zostały między innymi czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Stanach Zjednoczonych, a także nabyte w Korei Południowej czołgi K2, haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS. Zaprezentowano też polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znalazły się między innymi nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie można było obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 czy drony bezzałogowe Bayraktar.

Prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że defilada jest kontynuacją przedwojennej tradycji, która została wznowiona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zaznaczył, że tegoroczna będzie inna niż poprzednie. "Te poprzednie - mówił - pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią - jest czymś, co jest do pokazania" - poinformował.

Od rana święto komentują politycy. Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o wtorkową defiladę zdradził, że "w kuluarach sejmowych krążą od pewnego czasu informacje, że minister Błaszczak pięknie robi dzisiaj defiladę, bo ma być to defilada pożegnalna dla niego, ponieważ Antoni Macierewicz ma zostać kolejnym ministrem obrony narodowej".

- Już raz tak było, że miał być Jarosław Gowin ministrem obrony narodowej, został Macierewicz. Dzisiaj ta defilada ma być chyba pożegnalna dla ministra Błaszczaka, bo Antonii Macierewicz ma wrócić na funkcję ministra. Na to nie ma naszej zgody, przede wszystkim nie ma na to zgody żołnierza polskiego, polskich oficerów - zaznaczał.