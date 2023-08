Komorowski ostro o referendum: To jest traktowanie obywateli jak idiotów. "Sugeruję obśmianie"

W ostatnich dniach politycy Prawa i Sprawiedliwości - Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki oraz Mariusz Błaszczak - przedstawili pytania, które miałyby zostać zadane Polakom w czasie październikowego referendum.

Oto one:

Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?

Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Komorowski ostro o referendum: To jest traktowanie obywateli jak idiotów

Do tematu referendum odniósł się Bronisław Komorowski na antenie Polsat News. - Ja na pewno nie wezmę udziału. To jest traktowanie obywateli jak idiotów - stwierdził. Jak dodał, są to "zagrania przedwyborcze", które "nie mają nic wspólnego z chęcią uzyskania odpowiedzi od obywateli". Były prezydent przyznał też, że sam zapytałby Polaków o m.in. wypłatę środków z KPO, drożyznę i inflację. - Ja uważam, że w politycznie niepoważnych wydarzeniach nie powinno się brać udziału. Sugeruję obśmianie referendum i sprowadzenie go do absurdu. (...) Równie dobrze można zadać pytanie: czy jesteś za tym, aby podczas urlopu była piękna pogoda? - podkreślił.

Bronisław Komorowski został też zapytany o to, na kogo zagłosuje w wyborach parlamentarnych. Wyznał, że jeszcze tego nie wie. - Nie znam jeszcze list, a bardzo chętnie je poznam. Na pewno będę zwracał uwagę na osoby kandydujące. Mam pewne emocjonalne zobowiązania wobec mojego środowiska politycznego - zaznaczył. - Zawsze głosowałem na Platformę Obywatelską. Myślę sobie, że z przyjemnością zagłosowałbym na mojego dawnego asystenta Michała Szczerbę, znakomitego posła, jednego z najbardziej aktywnych. Popieram także w pełni Trzecią Drogę, bo bez nich nawet zwycięstwo PO nie zamieni się w rząd opozycji - stwierdził były prezydent na antenie Polsat News i dodał, żartując: "Nie wiem, co zrobię. Może się jakoś z żoną podzielę głosami".

Przypomnijmy, na grafikach, na których PiS przedstawił pytania, iksem zaznaczone były odpowiedzi "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa". Na 16 i 17 sierpnia zwołane zostało posiedzenie Sejmu. W ostatnim dniu posiedzenia zaplanowano prace nad wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum. PiS chce, żeby referendum odbyło się w dniu wyborów, czyli 15 października.