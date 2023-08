"Defilada ma być pożegnalna dla Błaszczaka". Padło nazwisko Macierewicza

Zobacz wideo Joński: Polskie niebo jest jak ser szwajcarski. Każdy może wlecieć jak chce i kiedy chce

15 sierpnia w Warszawie odbędzie się defilada wojskowa. Uroczystość Silna Biało-Czerwona rozpocznie się godzinie 14. "Już wkrótce rusza największa defilada Wojska Polskiego. Zaprezentujemy 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy" - zapowiadał MON na Twitterze.

REKLAMA

O tym, jaki sprzęt wojskowy możemy zobaczyć na defiladzie pisał nasz dziennikarz Maciek Kucharczyk. "Na warszawskiej Wisłostradzie ujrzymy między innymi koreańskie samoloty, czołgi i armatohaubice samobieżne, amerykańskie czołgi i systemy przeciwlotnicze, nowe polskie bojowe wozy piechoty i systemy minowania, włoskie śmigłowce. Lista nowości, które zostaną zaprezentowane 15 sierpnia w Warszawie, jest wyjątkowo długa. Bezsprzecznie będzie to wyjątkowa defilada po trzech latach przerwy. Akurat idealnie wpisująca się w kalendarz wyborczy i napiętą sytuację w rejonie" - podkreślił. Więcej w poniższym tekście:

Defilada w Warszawie będzie pełna sprzętowych nowości

Szef PSL o kolejnym ministrze obrony narodowej. Padło nazwisko Macierewicza

Od rana święto komentują politycy. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o potrzebie poprawy pozycji Polski w Unii Europejskiej i modernizacji polskiej armii. Pytany o wtorkową defiladę zdradził, że "w kuluarach sejmowych krążą od pewnego czasu informacje, że minister Błaszczak pięknie robi dzisiaj defiladę, bo ma być to defilada pożegnalna dla niego, ponieważ Antoni Macierewicz ma zostać kolejnym ministrem obrony narodowej".

- Już raz tak było, że miał być Jarosław Gowin ministrem obrony narodowej, został Macierewicz. Dzisiaj ta defilada ma być chyba pożegnalna dla ministra Błaszczaka, bo Antonii Macierewicz ma wrócić na funkcję ministra. Na to nie ma naszej zgody, przede wszystkim nie ma na to zgody żołnierza polskiego, polskich oficerów - zaznaczał.

Tusk składa życzenia żołnierzom. "Życzę mądrych dowódców"

Wojskowym od rana życzenia wysyłają politycy. Przed południem premier podziękował żołnierzom Wojska Polskiego za ofiarną służbę dla Polski. W mediach społecznościowych zaznaczył, że polscy wojskowi są najwyższej klasy profesjonalistami. "To dzięki Wam czujemy się bezpiecznie" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Do wojskowych za pośrednictwem Twittera zwrócił się także Szymon Hołownia: "Wszystkim, którzy obchodzą dziś swoje święto - Polskim Żołnierzom - z całego serca życzę zawsze bezpiecznych powrotów do domu, do bliskich, po wszystkich służbach, dyżurach i misjach. Codziennie chronicie świat, dla nas - Waszych rodzin - jesteście całym światem".

"Życzę wszystkim naszym żołnierzom w dniu ich święta mądrych dowódców, odpowiedzialnego i lojalnego nadzoru cywilnego oraz nowoczesnego niezawodnego sprzętu"' - napisał z kolei na Twitterze Donald Tusk.

Jak dotrzeć na defiladę?

Na wtorkową defiladę Silna Biało-Czerwona w Warszawie najlepiej i najwygodniej dotrzeć środkami komunikacji miejskiej - powiedzieli przedstawiciele Wojska Polskiego. - Należy kierować się w rejon Starego i Nowego Miasta - podkreślił pułkownik Artur Sak, rzecznik dowództwa Garnizonu Warszawa.

- Stamtąd kilku, kilkunastominutowy spacer w kierunku Wisły, a konkretnie Multimedialnego Parku Fontann. Tam dla państwa dogodne miejsca widokowe, z których doskonale widać to, co na Wisłostradzie będzie się działo. Miejsca do oglądania defilady będą zlokalizowane po stronie Starego Miasta, ale również na Bulwarach Wiślanych - powiedział. Przejścia podziemne na bulwary będą otwarte do czasu rozpoczęcia defilady. - Można również dojechać na defiladę samochodem, ale nie uda się dotrzeć w samo miejsce, gdzie będzie się ona odbywać - dodał pułkownik Sak.

Dwa rosyjskie bombowce przechwycone przez brytyjskie Typhoony

- Również kierujmy się na Stare Miasto, Nowe Miasto, Cytadelę Warszawską. Tam zaparkujmy swoje samochody i udajmy się piechotą w rejon Parku Fontann. Uroczystość odbywa się oczywiście zgodnie z ceremoniałem wojskowym, święto Wojska Polskiego, żołnierz polski w tym dniu będzie prezentował się społeczeństwu. Pluton salutowy w czasie uroczystości odda dwanaście salw armatnich - podkreślił.