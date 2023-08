Tusk odpowiada na ostatnie pytanie referendum. "Tak powinno brzmieć"

"Ponieważ przez płot Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo migrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć: czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią?" - pyta na Twitterze Donald Tusk w odpowiedzi na zaprezentowane przez rząd PiS ostatnie pytanie do planowanego referendum.

Czwarte pytanie w referendum, które miałoby się odbyć 15 października, zostało przekazane w spocie partii rządzącej przez Mariusza Błaszczaka 14 sierpnia rano. Ma brzmieć: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Mariusz Błaszczak podkreśla, że rząd PiS konsekwentnie wzmacnia polskie wojsko i buduje zaporę na granicy. - Donald Tusk i jego ekipa najpierw likwidowali jednostki wojskowe na wschodzie Polski, potem krytykowali nas za to, że zbudowaliśmy barierę na granicy z Białorusią, a następnie zapowiadali jej likwidację. Nie pozwolimy na to, aby Polska była bezsilna na coraz większą agresję ze strony Putina - powiedział. - Kolejne pytanie referendalne będzie brzmiało: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" - przekazał. Spot - podobnie jak w przypadku poprzednich filmików dotyczących pytań referendalnych - został poprzecinany wypowiedziami polityków KO, tj. Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka i Janiny Ochojskiej. Co więcej, w nagraniu pojawia się animacja, w której iksem zaznaczona jest odpowiedź "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa".

Po raz kolejny do tematu szef MON wrócił w południe na konferencji w Kuźnicy. Przekonywał tam, że "jeśli władzę miałby przejść Donald Tusk, to możemy być pewni, że ta bariera zostanie zlikwidowana". - Dowcipkowano sobie, ośmieszano tę barierę. Mówiono, że jest niepotrzebna. Później sam Donald Tusk mówił, że ona nie powstanie - mówił szef MON. Przypomniał też słowa Janiny Ochojskiej na temat likwidacji bariery.

Szef MON stwierdził, że Donald Tusk - gdyby był u władzy - zlikwidowałby zaporę na granicy, bo "dostałby takie polecenie od grupy Webera". - Ta grupa wciąż kontroluje sytuację w polskiej opozycji, a więc w imię odbudowy relacji niemiecko-rosyjskich, czego symbolem jest Nord Stream, takie polecenie by uzyskał. Wykonałby je z entuzjazmem - powiedział Błaszczak. - Grupa Wagnera jest na Białorusi, to są ludzie niebezpieczni. Bariera stanowi zaporę, utrudnia im przenikanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - mówił.

Określenie "grupa Webera" to element politycznego spinu Prawa i Sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu politycy partii rządzącej ukuli to pojęcie po wywiadzie, którego udzielił Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej (do EPL należy m.in. Platforma Obywatelska).

Jakie będą pytania na referendum?

11 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przedstawianie propozycji czterech pytań referendalnych. Pierwsze z nich ma brzmieć: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Druga propozycja to: "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?". Trzecie pytanie brzmi: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". I czwarte, wspomniane wyżej pytanie przedstawione przez szefa MON.



Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia podczas dodatkowego posiedzenia, które rozpocznie się 16 sierpnia. Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, wyznaczonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę na 15 października.