PiS ponownie pokazał w spocie fragment programu Radia ZET. Jest stanowczy sprzeciw stacji

W piątek Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pierwsze pytanie do referendum, które ma odbyć się 15 października. W spocie, który promuje to zdarzenie, wykorzystane zostały fragmenty programu Radia ZET. Stacja stanowczo zaprotestowała. Do wykorzystania materiału odniósł się zarząd Eurozetu. W opublikowanym w piątek komunikacie zaznaczono, że firma nie zgodziła się na wykorzystanie tego materiału w politycznym spocie PiS.

W poniedziałek PiS zaprezentowało kolejny spot, w którym Mariusz Błaszczak informuje o czwartym pytaniu w proponowanym przez partię rządzącą referendum. W wideo ponownie widzimy studio Radia ZET i słyszymy rozmowę Bogdana Rymanowskiego z Janiną Ochojską odnośnie muru na granicy z Białorusią.

Eurozet protestuje i nie wyklucza podjęcia kroków prawnych

"Pomimo stanowczego protestu zarządu Grupy Eurozet, nadawcy Radia ZET, Prawo i Sprawiedliwość w kolejnym spocie nawołującym do udziału w referendum wykorzystało fragment programu "Gość Radia ZET". Jest to działanie bezprawne i uderzające w neutralność polityczną Radia ZET. Zdecydowanie podtrzymujemy swoje stanowisko i z całą siłą podkreślamy, że użycie logotypu stacji oraz wizerunku prowadzącego odbyło się bez naszej zgody. Protestujemy przeciwko wykorzystywaniu przez partie polityczne marki Radia ZET do realizacji ich wyborczych celów. [W przypadku nierespektowania naszego żądania będziemy rozważać podjęcie stosownych kroków prawnych]" - tej treści stanowisko otrzymaliśmy od zarządu Grupy Eurozet po emisji kolejnego spotu PiS.

Oświadczenie Eurozetu. Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało w spocie fragment programu Radia ZET

W ubiegłym tygodniu tak zareagowano na publikację: "To już kolejny raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość używa programu 'Gość Radia ZET', aby realizować swoje polityczne cele. Tym razem jest to szczególnie oburzające, gdyż włącza markę Radia ZET do swojej kampanii wyborczej, co - podkreślamy z całą siłą - dzieje się bez naszej zgody" - czytamy w pierwszej części komunikatu.

"Stanowczo nie zgadzamy się, aby fragmenty programu 'Gość Radia ZET' ani innych programów stacji były wykorzystywane w materiałach realizujących cele polityczne jakiejkolwiek partii. Jest to skandaliczna praktyka, która uderza w profesjonalny wizerunek naszych dziennikarzy i w niezależność polityczną naszej stacji. Nie opowiadamy się za żadną ze stron sporu politycznego. Oczekujemy poważnego traktowania niezależnego dziennikarstwa i szacunku wobec naszych słuchaczy" - napisał dalej zarząd Eurozetu.

PiS wykorzystało w spocie materiały z radia. "Realizują polityczne cele"

Jak zaznaczono, rozgłośnia porusza w swoich programach różne problemy i zaprasza gości z różnych opcji politycznej tak, by przedstawić słuchaczom różnorodne opinie. "Kampania wyborcza to okres wzmożonej walki politycznej, ale nie zgadzamy się, aby próbując pozyskać głosy wyborców, politycy wykorzystywali do swoich celów wizerunek Radia ZET" - podkreślono.

KRRiT nakłada karę na Radio ZET za "dezinformację"