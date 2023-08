Prokuratura sprawdzi organizację szpitala tymczasowego we Wrocławiu. "Prawa ręka Morawieckiego"

"Prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko prawej ręce Morawieckiego - wojewodzie dolnośląskiemu. Zebraliśmy twarde dowody. Grozi mu 10 lat za wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przy organizacji szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Rozliczamy PiS" - napisali w poniedziałek na Twitterze Michał Szczerba i Dariusz Joński.

Najdroższy szpital tymczasowy w Polsce

Chodzi o sprawę najkosztowniejszego tymczasowego szpitala covidowego w Polsce. Przypomnijmy, że rząd powierzył wojewodom zadanie otwarcia szpitali tymczasowych w związku z pandemią koronawirusa w 2020 roku. Placówka we Wrocławiu zorganizowana została w budynkach i halach wynajętych z pominięciem jakiejkolwiek procedury od prywatnej firmy Dynamic Congress Centre przy ul. Rakietowej.

Onet informował, że spółka DCC, w której pomieszczeniach zrealizowany został szpital, należy do grupy biznesmenów z Ząbkowic Śląskich, uchodzących za dolnośląski bastion Michała Dworczyka, byłego już szefa Kancelarii Premiera. "Pełnomocnikiem wojewody ds. organizacji szpitala został zaś Maciej Bluj, wieloletni znajomy Mateusza Morawieckiego jeszcze z czasów szkolnych i członek tworzonej przez jego ojca, Kornela, podziemnej 'Solidarności Walczącej"' - czytamy.

Po uruchomieniu szpitala przy ul. Rakietowej okazało się, że jest on najdroższym tego typu obiektem w Polsce - stwierdzono to po roku od jego otwarcia. Do końca 2021 roku szpital wydał 79,4 mln zł, co stanowi czterokrotnie większą kwotę niż koszty zakładane na początku. Między innymi ten właśnie czynnik był powodem doniesienia do prokuratury skierowanego przez przedstawicieli opozycji pod koniec grudnia.

"To nie przypadek, że prokuratura uaktywnia się przed wyborami"

W grudniu 2022 r., zawiadomienie o możliwości popełnienia przez wojewodę Obremskiego przestępstwa polegającego na "wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej w budżecie Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 1 mln 546 tys. 427 zł" złożyli w prokuraturze posłowie opozycji Dariusz Joński i Michał Szczerba.

Sprawa została przekazana Prokuraturze Okręgowej w Opolu, która 2 sierpnia br. zdecydowała o wszczęciu w tej sprawie oficjalnego śledztwa w kierunku przestępstwa, za które sprawcy grozić może nawet do pięciu lat więzienia.

- To raczej nie jest przypadek, że prokuratura uaktywnia się tuż przed wyborami - mówi Onetowi jeden z dolnośląskich posłów, który nie zgodził się jednak na podawanie swojego nazwiska. - Dotychczas każde nasze zawiadomienie kończyło się umorzeniem prokuratury Ziobry. Były to celowe działania, by chronić najważniejszych dygnitarzy PiS - dodał w rozmowie z Onetem Dariusz Joński.

Sprawie przyjrzał się także NIK, o czym pisaliśmy w tekście poniżej:

