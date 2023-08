Kancelaria Premiera robi przelewy na konto fundacji o. Rydzyka. "Duchowny windykuje pół rządu"

Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

Są kolejne dane dotyczące pieniędzy, które z rządowej kasy trafią do podmiotów związanych z o. Tadeuszem Rydzykiem. Od pewnego czasu instytucje państwowe pyta o to Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona. Z ostatniej odpowiedzi na jej interpelację dowiadujemy się, ile do fundacji Lux Veritatis w pierwszym półroczu 2023 roku popłynęło z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister Michał Schreiber informuje w piśmie, że od 1 stycznia tego roku KPRM zawarła dwie umowy z kierowaną przez o. Rydzyka fundacją. Pierwsza z nich została podpisana 6 kwietnia i dotyczy "zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji w stacjach telewizyjnych spotów świątecznych". Wartość umowy to 100 tys. zł. Druga umowa jest z 15 czerwca i dotyczy czasu antenowego na potrzeby pokazania spotów informacyjnych. Kwota opiewała na 250 tys. zł.

Kolejne przelewy na fundację o. Tadeusza Rydzyka. "Duchowny windykuje pół rządu"

- Premier przyzwyczaił już nas do tego, że zawsze daje na tacę, a ojciec Tadeusz z pokorą i gorliwością wyciąga ręce po te skromne datki na swoje dzieła. Za coś trzeba opłacić te nadajniki na Uralu - komentuje sprawę w "Fakcie" Gill-Piątek. - Nie ma już symbolicznego "co łaska", tylko faktura z krótkim terminem płatności, żeby wyrobić się przed wyborami. To jest niesamowite, że jeden duchowny windykuje pół rządu - dodaje.

Na początku sierpnia informowaliśmy o danych z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na pytanie parlamentarzystki, czy w pierwszym półroczu 2023 roku resort zawierał umowy cywilnoprawne m.in. Fundacją Lux Veritatis, do której należy Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odpowiedział wiceminister edukacji i nauki. Wojciech Murdzek podkreślił, że szkoła, którą zarządza fundacja Tadeusza Rydzyka, dostała w 2001 roku zezwolenie i działa jako uczelnia niepubliczna. Wiąże się z tym prawo do otrzymywania z budżetu państwa środków finansowych na m.in. stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogi i stypendia rektora - zaznaczył i dodał, że takie prawo mają wszystkie uczelnie niepubliczne. Od stycznia do 11 lipca 2023 roku Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymała z ministerstwa Przemysława Czarnka dokładnie 149 840 zł. 117 500 zł to środki na "świadczenia dla studentów (w ramach dotacji podmiotowej)", pozostałe 32 340 zł - to pieniądze na "wypłatę stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i młodych naukowców".

W lipcu głośno było natomiast o mieczu "z czasów Mieszka I", który Tadeuszowi Rydzykowi wręczyli minister aktywów państwowych Jacek Sasin i prezes Grupy Enea Paweł Majewski. Miecz miał kosztować - według nieoficjalnych informacji w mediach - nawet 250 tys. zł. Zdaniem ekspertów, którzy wypowiadali się w "Gazecie Wyborczej", przedmiot najprawdopodobniej jest jednak falsyfikatem. - Wystarczył mi ogląd telewizyjny, żeby nabrać pewności, że to na 90 procent falsyfikat. Nie ma szansy, by miecz po tysiącu lat zachował się w tak dobrym stanie. Jest równiutki, czyściutki - jak bym dostał porządne zdjęcie, orzekłbym na 99,9 proc. - mówił dziennikowi prof. Marcin Biborski, emerytowany naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca wczesnośredniowiecznej broni białej.