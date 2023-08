Wiadomo, jakie będzie ostatnie pytanie w referendum. Przedstawił je Błaszczak

Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

Pytanie referendalne w spocie Prawa i Sprawiedliwości przedstawił minister obrony Mariusz Błaszczak. - Dla nas decydujący jest głos zwykłych Polaków. O sprawach najważniejszych, tych, które dotyczą bezpieczeństwa, powinni decydować obywatele. Polska może stać się kolejnym celem Putina, a nasze bezpieczeństwo jest realnie zagrożone - mówi w klipie szef MON.

REKLAMA

Mariusz Błaszczak przedstawił czwarte pytanie referendalne

Mariusz Błaszczak podkreśla, że rząd PiS konsekwentnie wzmacnia Wojsko Polskie i buduje zaporę na granicy. - Donald Tusk i jego ekipa najpierw likwidowali jednostki wojskowe na wschodzie Polski, potem krytykowali nas za to, że zbudowaliśmy barierę na granicy z Białorusią, a następnie zapowiadali jej likwidację. Nie pozwolimy na to, aby Polska była bezsilna na coraz większą agresję ze strony Putina - powiedział. - Kolejne pytanie referendalne będzie brzmiało: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi - przekazał. Spot - podobnie jak w przypadku poprzednich filmików dotyczących pytań referendalnych - został poprzecinany wypowiedziami polityków KO, tj. Donald Tusk, Tomasz Siemoniak i Janina Ochojska. W spocie pojawił się też fragment audycji Radia ZET. W ubiegłym tygodniu władze rozgłośni protestowały przeciwko wykorzystywaniu fragmentów programu "w materiałach realizujących cele polityczne jakiejkolwiek partii". Co więcej, w nagraniu pojawia się animacja, w której iksem zaznaczona jest odpowiedź "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa".

Leszek Miller drwi z Kaczyńskiego i "ujawnia" czwarte pytanie referendalne

Jakie będą pytania w referendum? PiS ogłosił już wszystkie

11 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przedstawianie propozycji kolejnych czterech pytań referendalnych. Pierwsze z nich ma brzmieć: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Druga propozycja to: "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?". W niedzielę trzecie pytanie przedstawił Mateusz Morawiecki. Ma ono brzmieć: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji, narzucanym przez biurokrację Unii Europejskiej?". O manipulacjach zawartych w pytaniu dotyczącym migracji pisaliśmy TUTAJ.