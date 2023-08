Andrzej Duda w pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu terminu wyborów: To oni oczerniają Polskę

Zobacz wideo Szwecja po ulewach (sierpień 2023)

To pierwszy wywiad prezydenta po ogłoszeniu terminu wyborów, które mają się odbyć 15 października. - Myślę, że Polacy przede wszystkim chcą porządnej Polski. Chcą żyć w kraju, który się rozwija, który im daje szanse, w którym są bezpieczni. Myślę tu o aspekcie militarnym, który dziś wybija się na pierwsze miejsce. Abyśmy mieli silną i liczną armię, żebyśmy byli stabilną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i mieli mocne zobowiązania wynikające nie tylko z traktatów, lecz także z faktycznej obecności wojsk sojuszniczych na naszej ziemi. Bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne to również ważny element, chcemy mieć możliwość godnego życia na dobrym poziomie - podkreśla prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda o opozycji: To oni oczerniają Polskę

Zapytany o plany opozycji dotycząca akcji "pilnowania wyborów", prezydent ocenia, że to kolejny kampanijny trik. - To próba przygotowania polskiego społeczeństwa na to, że jeśli oni przegrają, to będą twierdzili, iż wybory zostały sfałszowane. Może więc paradoksalnie ta misja (OBWE - red.) spowodowałaby, że nie uda im się zmanipulować opinii o polskich wyborach. To są dwie różne rzeczy: realny wynik i komunikat, który oni będą chcieli wysłać w świat. Znakomicie wiemy, że co innego się w Polsce dzieje, a co innego się mówi za granicą. Właśnie ci ludzie - obecna opozycja - biorą w tym udział. To oni oczerniają Polskę, chociażby w Parlamencie Europejskim. Ta polityczna gra jest bezwzględna, strona liberalno-lewicowa przez dekady umacniała swój stan posiadania w różnych instytucjach europejskich, z sądownictwem włącznie, i teraz mamy tego efekty - mówi prezydent Andrzej Duda. Fragmenty z prezydentem wywiadu zamieścił portal wpolityce.pl.