"Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" - tak ma brzmieć trzecie pytanie do referendum, które zostało ujawnione przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. W niedzielę 13 sierpnia odczytał je Mateusz Morawiecki. Jak jednak zauważa Onet, jest ono bardzo podobne do pytania, które siedem lat temu chciał zadać Polakom Ruch Kukiz'15.

W 2016 roku PiS nie chciało pytać o uchodźców. "Chce tę kwestię rozgrywać do celów politycznych"

W 2016 roku Ruch Kukiz'15 zaproponował pytanie do referendum w sprawie uchodźców: "Czy jesteś za przyjęciem przez Polskę uchodźców w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej?" - brzmiało wówczas. Jak widać, w porównaniu do pytania zadanego w 2023 roku przez PiS, pytanie z 2016 roku nie ma negatywnie nacechowanych sformułowań, jak "nielegalni", "przymusowy", "narzucony" czy "biurokracja". Występowanie takich słów może natomiast wywierać wpływ na udzielenie przez wyborców "jedynej słusznej odpowiedzi".

Manipulacje w pytaniu o migrantów. Ekspert: W UE nie ma przymusowej relokacji

W 2017 roku w rozmowie z RMF FM Paweł Kukiz podkreślał, że nie popiera stanowiska PiS, które opowiedziało się za całkowitym nieprzyjmowaniem uchodźców. Polityk uznał wówczas, że nieprzyjmowanie nikogo "to jest przeginka w drugą stronę". - Dlatego, że są - podkreślam - chrześcijańskie rodziny w Syrii, i PiS, który jest z Kościołem połapany, mówiąc młodzieżowo, powinien skorzystać z tego apelu papieża Franciszka i powiedzmy jedną kobietę z dwójką czy trójką dzieci z Syrii uciekającą przed wojną mógłby po odpowiedniej weryfikacji przyjąć - mówił wówczas Kukiz.

Ekspert o pytaniu Morawieckiego. "Kompletnie nie ma sensu"

Pomysł Kukiza krytykowała wówczas m.in. posłanka PiS do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. - Paweł Kukiz, podejmując tę inicjatywę, nie zwraca uwagi na to, co mówią przedstawiciele rządu i ewidentnie do celów politycznych chce tę kwestię rozgrywać - stwierdziła i dodała, że inicjatywa Kukiza została odrzucona przez PiS, ponieważ była "bezzasadna".



Z kolei Andrzej Duda stwierdził, że referendum w sprawie uchodźców może zostać przeprowadzone nie osobno, ale z wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Ostatecznie referendum to w ogóle się nie odbyło.