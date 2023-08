Burza po ogłoszeniu trzeciego pytania w referendum. "Hucpa", "polityczny kabaret" [KOMENTARZE]

Zobacz wideo Kaczyński na pikniku rodzinnym, czyli komuna i migranci

W niedzielę Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję trzeciego pytania referendalnego - "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". W pytaniu kryje się jednak garść manipulacji, na co zwrócił uwagę dr Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami. "W Unii Europejskiej nie ma przymusowej relokacji! W PROJEKCIE Paktu jest tylko dobrowolna relokacja będąca elementem pakietu solidarności europejskiej jako jedna z odpowiedzi na presję migracyjną, której podlega również Polska na granicy z Białorusią" - przypomina.

W dodatku w spocie pojawia się animacja, w której iksem zaznaczona jest odpowiedź "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa". Całość ma dramatyczny wydźwięk i skupia się na eskalowaniu wrażenia, że Polska jest w niebezpieczeństwie, a ewentualna wygrana opozycji to bezpośrednie zagrożenie dla losów Polaków.

Trzecie pytanie referendalne szeroko komentuje opozycja. "Trzecie pytanie znów pokazuje, że to referendum, to referendum strachu, strachu przed utratą władzy przez oszukańczy rząd PiS. Bojkot tego politycznego kabaretu, a później rozliczenie tych kabareciarzy, to jedyna słuszna decyzja. Zrobimy to" - napisał w portalu X Tomasz Trela, poseł Lewicy.

"PiS-owi już wykazano, że jego ludzie potrafią sprowadzić tysiące migrantów zarobkowych i to bez żadnego przymusu. Tym naprawdę potrzebującym pomocy, uciekającym przed wojną, gwałtem i głodem, Polacy pomagają sami, najczęściej wbrew pisowskiej władzy" - stwierdził europoseł i były premier Marek Belka.

"Do czego to doszło Ojczyźnie. Wicepremierek szczeknie i jak za panem Bogiem, cały aparat państwa, wszyscy od wiceministrów w górę, każdy poseł partii u władzy, zmieniają się na rozkaz w sforę wściekłych bestii powielających szczek na wroga, bestii przewodniej" - napisał publicysta i ekonomista Waldemar Kuczyński.

Politycy Koalicji Obywatelskiej przypominają, że tylko w 2022 roku wydano migrantom z krajów muzułmańskich ponad 130 tysięcy zezwoleń na pracę w Polsce. Jednak, jak zwracał uwagę w analizie portal demagog.org, nie wszystkie osoby z takim zezwoleniem dostają jednocześnie pozwolenie na wjazd do Polski. Z innych danych - pochodzących od Straży Granicznej - wynika, że 2022 roku z państw muzułmańskich do Polski przyjechało 183 tys. osób. Tutaj jednak należy pamiętać, że nie wszystkie osoby z tej grupy osiedliły się w naszym kraju. "Władza, która prowadzi najbardziej liberalną w UE politykę migracyjną [...], pyta teraz, czy się ona Polakom podoba?" - napisała Katarzyna Lubnauer. "Zupełnie jak z Lotosem i wyprzedażą" - dodała.

"Hucpa, a nie referendum. Urządzają spektakl z ujawnianiem pytań, w każdym atakują PO i sugerują, jaką odpowiedź zaznaczyć. A tak naprawdę chodzi o wyciągnięcie kolejnych milionów bez kontroli na swoją kampanię wyborczą. To niszczenie demokracji i czyste złodziejstwo" - ocenia wicemarszałkini Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia podczas dodatkowego posiedzenia, które rozpocznie się 16 sierpnia. Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, wyznaczonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę na 15 października.

11 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przedstawianie propozycji kolejnych czterech pytań referendalnych. Pierwsze z nich ma brzmieć: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Druga propozycja, ogłoszona wczoraj, to "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?". W poniedziałek 14 sierpnia zostanie opublikowany film z propozycją czwartego pytania referendalnego.