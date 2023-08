"Willa Plus". Posłanki domagają się od Czarnka kontroli w fundacjach. "Zajęcia w zarośniętej przyczepie"

Posłanki KO Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas przekazały w piśmie do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, że "Fundacja Wolność i Demokracja, która w ramach "Willa Plus" otrzymała 4,5 mln zł na zakup nieruchomości, cały czas nie zakupiła żadnego budynku lub gruntów". Według parlamentarzystek "w trakcie interwencji poselskiej przedstawiciele Fundacji nie potrafili odpowiedź na pytanie, czy taką nieruchomość zakupili.

"Lokalna Organizacja Turystyczna "INTE GRA", która w ramach "Willa Plus" otrzymała milion złotych, zakupiła zabudowany grunt, na którego terenie postawiła przyczepę oklejoną napisem "Żołnierze Wyklęci" oraz logiem sponsorów — spółek Skarbu Państwa i urzędów administracji rządowej; jednocześnie Prezes Fundacji wskazał, że nie organizuje stałych zajęć edukacyjnych dla polskich dzieci i młodzieży, ponieważ nie ma środków na remont budynku (zajęcia - do tej pory odbyły się jedne - mają odbywać się w zarośniętej przyczepie)" - czytamy w piśmie posłanek. Parlamentarzystki wskazały, że "jednocześnie brak jest perspektyw na cykliczne organizowanie zadań oświatowych w zakupionej nieruchomości w niedalekiej przyszłości".

"Fundacja Polska Wielki Projekt, która w ramach Willa Plus otrzymała 5 milionów zł, zakupiła willę przy ul. Łowickiej w Warszawie; niestety w siedzibie zakupionej za publiczne pieniądze z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych państwa w godzinach południowych nikogo nie zastaliśmy, brak również odpowiednich oznaczeń siedziby fundacji, dzwonka lub domofonu do drzwi, czy oznaczeń informujących o dotacjach otrzymanych z funduszy pochodzących z budżetu państwa; istnieje zatem uzasadniona obawa, że w zakupionym budynku Fundacja nie prowadzi działań edukacyjnych dla polskich dzieci i młodzieży" - napisały Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas. Posłanki zaapelowały do ministra m.in. o kontrole w organizacjach, które otrzymały dotacje oraz udostępnienie wyników tych kontroli.

"Willa Plus". Posłanki KO skontrolowały trzy fundacje

W oświadczeniu wydanym na początku sierpnia przez Fundację Wolność i Demokracja czytamy, że "proces zakupu nieruchomości, która w zamierzeniu ma stanowić nową siedzibę Fundacji, jest w toku" a "zgodnie z umową Fundacja ma czas do końca bieżącego roku na sfinalizowanie procesu".

"Nasza Fundacja prowadzi działalność od ponad 17 lat. Przez ten czas pomogliśmy znacznej liczbie naszych rodaków w różnych częściach świata, w tym przede wszystkim na Ukrainie i na Białorusi. Wspomagaliśmy i wciąż wspomagamy funkcjonowanie niezależnych mediów na Wschodzie oraz działalność prodemokratycznej opozycji na Białorusi. To jest i zawsze była istota naszej działalności" - podkreślono. Poinformowano też m.in., że "pod stałą opieką Fundacji Wolność i Demokracja znajduje się ponad 210 punktów nauczania, w których języka polskiego uczy się łącznie ponad 25 tys. osób".

Z kolei zarząd Fundacji Polski Wielki Projekt zapowiadał w styczniu, że w kupionej nieruchomości przy ul. Łowickiej ma powstać "Dom Trójmorza"."Będzie to centrum edukacyjne, oświatowe i popularyzatorskie, zajmujące się szerzeniem wiedzy, pogłębianiem świadomości oraz promowaniem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, Polski oraz idei Trójmorza jako projektu będącego polską racją stanu" - wyjaśniano. Natomiast strona internetowa Lokalnej Organizacji Turystycznej "INTE GRA" nie była w sobotę dostępna. Przeglądarki informują o prawdopodobnym wygaśnięciu certyfikatu witryny.