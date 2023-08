Zdenerwował Tuska, bo sugerował zawieszenie "czternastek". Ma jednak wystartować w wyborach

- Jeżeli obiecujemy "czternastkę", "piętnastkę", ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, wydają i nakręcają inflację - powiedział polityk PO w ubiegłym roku, sugerując zawieszenie wypłaty świadczeń na antenie TVP Info.

REKLAMA

Zobacz wideo Wicemarszałek Terlecki "brzydzi się wziąć do ręki" wniosek o odrzucenie projektu

Zwrot na listach PO. WP: Tomasz Lenz wystartuje w wyborach do Senatu

Na jego słowa zareagował szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Wielokrotnie o tym mówiłem, to jest nie tylko moje stanowisko. PO głosowało za czternastymi emeryturami w Sejmie. Ja to gwarantuję, że jeśli wygramy wybory, to nie tylko utrzymane zostanie 500 plus, "trzynastki" i "czternastki", ale będą one bezpieczne, bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc - powiedział Tusk podczas spotkania z wyborcami. - To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni. Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie - mówił.

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński mówił jeszcze w kwietniu Wirtualnej Polsce, że "Donald Tusk bardzo jasno mówił, że Tomasz Lenz nie będzie kandydował do Sejmu", co miało być dla niego karą. Sam Lenz mówił portalowi: "W najbliższych wyborach nie będzie mnie na listach PO".

Okazało się jednak inaczej. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Lenz weźmie udział w nadchodzących wyborach mimo swojej wpadki. Ma wystartować jednak do Senatu, nie Sejmu. Informacja została potwierdzona w sztabie Koalicji Obywatelskiej. "Lenz będzie kandydatem paktu senackiego z okręgu nr 11, obejmującego powiaty toruński i chełmiński" - pisze WP.

Wkurzył Tuska i chciał zawiesić "czternastki". Kim jest Tomasz Lenz?

"Jedynki" na listach Trzeciej Drogi. Żaden z liderów nie wystartuje z Warszawy

Jak pisaliśmy w czwartek, Trzecia Droga obstawiła "jedynki" na listach wyborczych. Ani Władysław Kosiniak-Kamysz ani Szymon Hołownia nie wystartują w stolicy, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami. Jest to poniekąd zaskoczenie, ponieważ zazwyczaj "jedynki" w Warszawie dostają liderzy największych partii. Trzecia Droga ustaliła, jak podaje Interia, że w stolicy wystawi wiceprzewodniczącego Polski 2050 - Michała Kobosko.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie miał pierwsze miejsce na liście w Białymstoku, czyli z miasta skąd pochodzi. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz wystartuje z Tarnowa, a więc okręgu bliskiemu nie tylko jemu (startował z Tarnowa w 2015 i 2019 roku), ale i elektoratowi PSL. Jak donosi Interia w Lublinie "jedynkę" otrzyma Joanna Mucha, z ugrupowania Hołowni. Wiceprzewodnicząca partii Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska wystartuje z Konina.

Pierwsze miejsce na liście w Olsztynie otrzyma Urszula Pasławska z PSL. W Gdyni z kolei - Marek Biernacki z Koalicji Polskiej. Pozostając na zachodniej stronie Polski, na pierwszym miejscu w Pile znajdzie się Krzysztof Paszyk (PSL), w Koszalinie Radosław Lubczyk (Koalicja Polska), a w Szczecinie Jarosław Rzepa (PSL). Więcej informacji w artykule poniżej.

Trzecia Droga obstawiła "jedynki". Liderzy nie wystartują z Warszawy